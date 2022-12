Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

2022 lakker mod enden, og som altid har det været et år fyldt med store opsigtsvækkende øjeblikke på tv.

B.T. har været i gemmerne og udvalgt en liste over ti af de største.

Vi begynder tilbage i januar, da en ung, østjysk tømrerelev afslørede sit sangtalent på landsdækkende tv.

Én fyr fra 'X Factor 2022' fik mere opmærksomhed end de andre.

17-årige Lasse Skriver fra Vejle tog fusen på alle med sit cover af George Ezra-hittet 'Budapest', og selvom han overraskende nok ikke fik en plads i liveshowet, fik han en kontrakt med Sony Music, og er p.t. den deltager fra årets show, der har klaret sig bedst ude i virkeligheden.

Dansk tv-historie.

Efter syv sæsoner havde DR endeligt et homoseksuelt par med i deres populære datingeksperiment 'Gift ved første blik', da Anders Jonssen og Sebastian Søvsø sagde ja til hinanden for snurrende kamera.

Hvilket punktum!

Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen døde den 18. juni, 80 år gammel. Inden da medvirkede han i Mikael Bertelsens portrætprogram 'Det sidste ord', og da det blev sendt en uge efter hans død, sluttede programmet på smukkeste vis, da han sang Louis Armstrong-klassikeren 'What a Wonderful World'.

Årets kjole.

Da dronning Margrethe fejrede sit 50-års regeringsjubilæum med en gallamiddag på Christiansborg, mødte tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt op i en lyserød kjole, hvis udskæring skabte så meget debat, at Sarah Grünewald først valgt at genbruge den i 'Vild med dans', og Nationalmuseet herefter besluttede at udstille den.

Cringe eller genialt?

Malte Ebert er efterhånden blevet uofficiel danmarksmester i lejlighedssange, og i år stillede han op til fejringen af dronning Margrethes regentjubilæum med sangen 'Lad mig kalde Dem for du', hvor seerne ikke kunne blive enige om, det var for meget eller virkelig genialt at gå på knæ for dronningen og erklære hende sin kærlighed.

Det skabte ikke overraskende debat, da DR i november sendte dokumentaren 'På tirsdag skal jeg dø' om Preben, der vælger at tage til Belgien for at få aktiv dødshjælp.

Anders Lund Madsen følger Preben, der er lam fra halsen og ned, i tre programmer, og man er som seer med hele vejen til sidste.

Dronning Margrethe mistede i september en kær kollega, da Storbritanniens dronning Elizabeth døde 96 år gammel.

Den flere dage lange statsbegravelse blev vist på direkte tv, og her kunne hele verden se en dybt berørt dronning Margrethe i tårer, da hun sammen med kronprins Frederik tog afsked ved kisten.

Ukraine vandt!

Det var et stort europæisk tv-øjeblik, da Ukraine midt i deres kamp mod besættelsesmagten Rusland, kunne lade sig hylde som vindere af Eurovision 2022, da hiphopgruppen Kalush Orchestra overlegent vandt med nummeret 'Stefania'.

Årets Oscar-show havde været lidt til den kedelige side, da Will Smith pludselig gik op scenen og slog Chris Rock i hovedet, efter sidstnævnte havde lavet sjov med Smiths hustru.

Will Smith fortsatte nede fra sin plads med at råbe aggressivt op til Chris Rock – og efter en masse forvirring og debat, om det var et stunt eller ej, blev Will Smith til sidst udelukket for Oscar-showet ti år ud i fremtiden.

»Der var ingen, der blev tvunget til noget.«

Da DR i august sendte dokumentaren 'Spies og morgenbolledamerne' var det især rejsekongens tidligere informationschef Carl Bjerredahl, der kom i vælten for at forsvare sin gamle vens opførsel over for sine unge kvindelige ansatte.

Han forstod ikke den store virak, og endte med at skulle forsvare sig i medierne den følgende uge.

Har vi overset et stort tv-øjeblik? Del artiklen, og skriv gerne, hvad der mangler på listen.