Kan du forestille dig, du ligger i din seng, og der står en flok paparazzier rundt om din seng og tager billeder af dig?

For det er lige præcis den følelse, den 25-årige skuespiller Tom Holland, der blandt andet er kendt som 'Spider-Man,' lider af, når han sover.

Tom Holland lider nemlig af søvnlammelse, der gør, du føler dig vågen og ved bevidsthed, men du kan ikke bevæge dig.

»Paparazziene er der, og jeg kigger bare efter ham, der skal beskytte mig. Når jeg er i stand til at bevæge mig igen, tænder jeg lyset, og så er det overstået,« siger Tom Holland til Fox News.

Foto: Kim Kyung Hoon Vis mere Foto: Kim Kyung Hoon

Når Tom Holland vågner, føler han en lettelse, men dog ikke så meget, at han ikke står op og kigger rundt i sit værelse for at se, om der skulle være nogle.

Det er ikke kun søvnlammelse, der plager den britiske skuespiller. For han lider også af ganske almindelige mareridt, men det har han fundet en løsning på.

»Hvis du læser noget i dine drømme, for eksempel et stopskilt, så skal du kigge væk fra stopskiltet og tilbage igen, for så har teksten ændret sig,« forklarer Tom Holland.

Når det går op for Tom Holland, at teksten har ændret sig, ved han, at han drømmer. Nu kan han gøre, hvad han vil og tage kontrollen tilbage over sine drømme.

»Den seneste gang det skete, fløj jeg rundt på 'Golden Gate Bridge'. Det var fedt,« siger Tom Holland.