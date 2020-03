De fleste bookmakere havde ikke spået det danske sangtalent Emil Vestergaard Klausen mange chancer til dette års Melodi Grand Prix.

Alligevel endte han med at tage fusen på dem, da han som en af de i alt tre deltagere gik videre til finalen.

»Jeg tænkte: 'What? What? What is going on? Hvad sker der'?,« forklarer 19-årige Emil om, hvad der gik gennem hans hoved, da han hørte sit navn blive råbt op.

»Jeg havde slet ikke regnet med det. På ingen måde. Overhovedet ikke. Så det var helt fantastisk.«

Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Sammen med gruppen Ben & Tan (som endte med at vinde sangkonkurrencen med sangen 'Yes', red) og sangeren Sander Sanchez, gik han videre til den endelige finale.

Men bookmakerne havde forud for grandprixet dømt det unge sangtalent så godt som ude:

»Det viser jo også bare, at man ikke kan regne med de bookmakere,« siger Emil efter showet til B.T.

»Min drøm var at komme med i grandprixet, og det opnåede jeg. At jeg så kom i top tre med en så personlig sang, det er jeg mega-taknemmelig over. Jeg var bange for, at der ikke var plads til en sang som min, men det var der,« tilføjer han.

Han henviser dermed til sin sang; 'Ville Ønske Jeg havde Kendt Dig,' som handler om hans farfar, som han aldrig nåede at møde.

Farfaderen døde under tragiske omstændigheder i et biluheld for mange år siden i 80’erne, før Emil blev født.



»Så det har været noget, vi har talt meget om i familien. Og når man så hører så meget om en person, så kan de virke meget livlige. Så jeg har ligesom følt, at jeg har kendt ham, selvom jeg ikke har kendt ham,« forklarede Emil til B.T. forud for showet.

Mens Ben & Tan løb med sejren, endte Sander Sanchez på andenpladsen, mens Emil fik tredjepladsen.