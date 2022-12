Lyt til artiklen

To mediechefer er blevet hjemsendt med øjeblikkelig virkning efter klager fra flere medarbejdere.

De to fremtrædende personer er en del af ledelsen hos produktionsselskabet Blu, der blandt andet producerer tv-programmerne 'X Factor', 'Hvem holder masken?', 'Landmand søger kærlighed' og 'Forsidefruer', men blev tirsdag sendt hjem.

Det erfarede Ekstra Bladet onsdag aften.

Disse oplysninger er siden blevet bekræftet af B.T.s kilder.

Ifølge MediaWatch er der tale om en intern uro i produktionsselskabet, som har fået flere medarbejdere til at klage over arbejdsmiljøet.

Det ønsker produktionsselskabet dog ikke at bekræfte over for B.T.

»Vi har en intern sag gående på Blu, men vi betragter den som intern,« lyder det fra Yvonne Thomsen, nordisk kommunikationschef hos Fremantle, der ejer Blu.

»Vi er ved at undersøge, hvad der er op og ned, og af respekt for de involverede, kan vi ikke melde mere ud nu.«

Hun oplyser, at sagen ikke har betydning for nogen af de tv-produktioner, som er på vej.

»Og I kan glæde jer til 'X Factor',« tilføjer kommunikationschefen.