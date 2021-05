To af deltagerne i den svenske 'Robinson ekspeditionen' er blevet smidt ud af årets program. Det sker, fordi det lykkedes dem at snyde sig til blandt andet kødpølse, tun og gifler til en værdi af 1.500 svenske kroner.

Hvor man herhjemme valgte at aflyse den danske version af tv-programmet, fordi coronarestriktionerne umuliggjorde optagelser i udlandet, fandt svenskerne et smuthul til at gennemføre årets ekspedition.

Man valgte – for første gang nogensinde – at udkæmpe strabadserne i hjemlandet i kystbyen Haparanda. Og det havde sine fordele for nogle af deltagerne.

For i Haparanda er der også en campingplads. Og herfra kan man komme ind til byen, hvor man kan købe småfornødenheder, hvis man er fræk nok.

Det var 26-årige Elias Akyol og 36-årige Tova-Sophia Aronsson, skriver Aftonbladet.

På campingpladsen mødte de et par fulde gæster, som lod dem låne deres bil. Og med gæsterne på bagsædet satte parret kursen mod et supermarked i Haparanda.

Undervejs ringede de til hustruen til en tredje medsammensvoren, 49-årige Alexander Chennaoui, som overførte 1.500 kroner via det svenske svar på MobilePay.

Og så kunne de ellers shoppe amok i gifler, chokolade, tun, kødboller og falukorv – som er en svensk kogt pølse af røget svine- og okse- eller kalvekød med kartoffelmel – som de gemte i skoven. Herudover blev der også plads til lidt shampoo og balsam i kurven.

Efterfølgende blev Alexander Chennaouis kone dog skeptisk. Hun var bange for, at hun var blevet udsat for et svindelnummer. Så hun ringede til produktionen.

Efter en gennemsøgning af lejren, hvor nogle af madvarerne dukkede op, kom produktionen frem til, at man godt kunne se gennem fingre med snyderiet. Men på dette tidspunkt havde de heller ikke fundet lageret i skoven.

Det skete først, da en ny deltager tog Alexander Chennaoui i at smugspise kødboller fra skoven og sladrede til produktionen. På dette tidspunkt var Elias Akyol allerede blevet stemt ud af programmet, så Tova-Sophia Aronsson og Alexander Chennaoui blev diskvalificeret.

Ingen af de to vil tage ansvaret for optrinet, som de begge mener, den anden fandt på.