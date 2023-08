Der er rigtig mange penge at hente, når man er ejer af OnlyFans.

En platform, hvor mere end tre millioner, primært sexarbejdere, sælger ydelser, pornografi og kreativt indhold til deres abonnementer – de såkaldte 'fans'.

For selvom Leonid Radvinsky allerede er milliardær, har han netop fået udbetalt et klækkeligt udbytte som OnlyFans' ejer.

Det skriver BBC.

Leonid Radvinsky har fået intet mindre end 338 millioner dollar udbetalt. Et beløb svarende til cirka 2,3 milliarder danske kroner.

Og det pryder en smule på Radvinskys allerede tunge pengepung, hvor han er anslået til at have en formue på mere end to milliarder dollar svarende til 14,5 milliarder danske kroner.

OnlyFans er på papiret da også en kæmpe succes med tre millioner indholdsskabere (sælgere, red.), 240 millioner abonnenter og kontinuerlige overskud.

Blandt de tre millioner indholdsskabere har der også floreret flere danske navne, heriblandt influencer Fie Laursen og smykkedesigner Mai Manniche.

Mens Fie Laursen tidligere har postet nøgenbilleder og seksuelle videoer af sig selv mod betaling, har sidstnævnte understreget, at hun bruger OnlyFans til at udbrede kendskabet til designeren selv og hendes smykkebrand.

For selvom onlineplatformen primært bliver brugt af personer, der sælger seksuelt indhold, er den også for kreative skabere såsom musikere, fitnessinstruktører eller andet.

OnlyFans blev grundlagt af far og søn Guy og Tim Stokely i 2016, som siden solgte succesen til Leonid Radvinsky i 2018.