Endelig er det bekræftet: Tinka og hendes juleeventyr vender tilbage. Og optagelserne er allerede gået i gang.

'Tinka og sjælens spejl' kommer den tredje julekalender med nissepigen til at hedde, oplyser TV 2, der også nu afslører, hvornår den får premiere.

Fans af det magiske univers kan nemlig glæde sig til julen 2022, hvor serien vil blive vist på TV 2 og TV 2 Play.

I det kommende kapitel i eventyret om Tinka fortsætter man, hvor sidste kapitel sluttede – med en særlig form for nissedemokrati.

Josephine Højbjerg som Tinka. Vis mere Josephine Højbjerg som Tinka.

Sidst seerne så Tinka, havde hun netop vundet Kongespillet, men i stedet for egenrådigt at overtage magten indførte hun Samlingen, hvor repræsentanter for alle regioner sammen skulle styre og bestemme.

I 'Tinka og sjælens spejl' kæmper nissepigen med at få den nye styreform til at fungere. Hun tvivler på sig selv, lyder det i TV 2's beskrivelse, der fortsætter:

»Og da Ingi sætter hende på sporet af en familiehemmelighed, søger Tinka med hjælp fra sin bedste ven, menneskedrengen Lasse, svar i menneskenes verden.«

»Her venter der Tinka en overraskelse, som vender fuldstændig op og ned på hendes liv og sætter hele Nissernes Riges eksistens på spil.«

Nøjagtig som i de to andre Tinka-fortællinger indtager Josephine Chavarria Højbjerg hovedrollen, og ved sin side har hun igen Albert Rosin Harson som den trofaste menneskemakker Lasse.

Også navne som Hadi Ka-Koush, Ellen Hillingsø, Christian Tafdrup, Neel Rønholt, Birthe Neumann og Esben Dalgaard vender tilbage til universet. Nye navne på rollelisten tæller blandt andre Henrik Koefoed og Anna Haarup Much.

Morten Dragsted og Emil Millang er hovedforfattere, og Christian Grønvall står for at instruere.

Nyheden om en ny omgang Tinka-eventyr falder formentlig i god jord hos mange.

Josephine Chavarria og Albert Rosin Harson. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Josephine Chavarria og Albert Rosin Harson. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Således har B.T. tidligere beskrevet, hvordan seere 'kræver en ny julekalender' i rækken, og modtagelsen for de to andre skud på stammen taler da også for sig selv.

'Tinkas juleeventyr' fra 2017 tryllebandt så mange, at der, da opfølgeren 'Tinka og Kongespillet' kom i 2019, var rift om de særlige Tinka-nissehuer.

Så meget, at mange forældre og børn gik forgæves i jagten på en nissehue, hvilket resulterede i en undskyldning fra TV 2.

'Tinka og Kongespillet' endte desuden med at blive en af de mest sete julekalendere i nyere tid på tv og streaming. Gennemsnitligt så 1.096.000 med, når de 24 afsnit gennem december blev vist.

Om den kommende Tinka-satsning bliver ligeså succesfuld må tiden vise. Inden 'Tinka og sjælens spejl' får premiere i 2022, kan tv-seere denne jul underholde sig med en anden ny TV 2-julekalender.

I julen 2021 sætter TV 2 nemlig fokus på naturvidenskaben med julekalenderen 'Kometernes jul'.