De unge skuespillere i 'Tinka og Kongespillet' er overvældede over den massive interesse, deres nissehuer har fået i år.

Men det er jo også nemt at sige, når man som både 'Tinka', 'Lasse' og 'Falke' har en helt særlig og uvurderlig nissehue derhjemme.

»Men den vil jeg ikke sælge på DBA. Det er et minde fra julekalenderen,« siger 17-årige Albert Rosin Harson, der spiller Lasse i julekalenderen.

Ford har i år indgået samarbejde med TV 2 om, at enhver der enten farvelægger bagsiden af årets lågekalender eller køber for minimum 100 kroner i en af Coops butikker og får en pakke samlekort, hvori man kan være heldig at finde ét med en nissehue, kan møde op hos bilforhandleren og få udleveret en nissehue magen til den fra 'Tinka og Kongespillet'.

Lasse (Albert Rosin Harson) og Tinka (Josephine Chavarria Højbjerg). Foto: TV 2 Vis mere Lasse (Albert Rosin Harson) og Tinka (Josephine Chavarria Højbjerg). Foto: TV 2

Men Ford er løbet tør for huer. Og det har fået horder af forældre til at brokke sig på de sociale medier.

Hør Tinka-stjernernes reaktioner på shitstormen i videoen over artiklen.

Selvom Josephine Chavarria Højbjerg, der spiller Tinka, synes, det 'er sindssygt', at folk er gået sådan amok over hendes tv-hue, så forstår hun godt deres frustration.

»Det er da super nederen, at folk ikke kan få en nissehue, hvis det er det, de gerne vil,« siger den 16-årige skuespillerinde.

Den eksklusive hue er rigt repræsenteret i 'Tinka og Kongespillet' - men ikke hos alle landets Ford-forhandlere. Foto: Per Arnesen/TV 2 Vis mere Den eksklusive hue er rigt repræsenteret i 'Tinka og Kongespillet' - men ikke hos alle landets Ford-forhandlere. Foto: Per Arnesen/TV 2

Selv har hun skaffet sig en Tinka-nissehue. Endda en særlig én af slagsen.

»Jeg har den, der blev brugt i julekalenderen - den rigtige Tinka-nissehue,« afslører hun.

Siden shitstormen mod Ford er flere Tinka-nissehuer dukket op på blandt andet DBA, hvor de sælges til overpriser.

Om Josephine Chavarria Højbjergs særlige hue ender samme sted er dog tvivlsomt.

Josephine Chavarria Højbjerg og Albert Rosin Harson er blevet rigtig gode venner efter at have medvirket i TV 2's familiejulekalendere om Tinka og Lasse. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Josephine Chavarria Højbjerg og Albert Rosin Harson er blevet rigtig gode venner efter at have medvirket i TV 2's familiejulekalendere om Tinka og Lasse. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Jeg så, at en almindelig Ford-nissehue blev solgt for 500 kroner, så der skal vi nok lidt højere op med min. Ej, den er slet ikke til salg. Den er jeg meget, meget glad for. Det er et minde, jeg altid vil gemme.«

Det samme gør sig gældende for Viilbjørk Malling Agger, der har rollen som Falke.

»Jeg ville ønske, jeg kunne give en videre, men jeg har desværre kun min egen ægte hue fra optagelserne derhjemme,« siger hun og understreger, at den aldrig skal sælges.

Også hendes kollega Albert Rosin Harson, der spiller Lasse i julekalenderen, er overvældet over interessen.

Viilbjørk Malling Agger som Falke. Foto: Per Arnesen/TV 2 Vis mere Viilbjørk Malling Agger som Falke. Foto: Per Arnesen/TV 2

Men faktisk har han selv hamstret et ordentligt lager af den eftertragtede hue.

For som han påpeger, så er årets nissehue nemlig præcis den samme, som man kunne skaffe sig da første sæson af julekalenderen om Tinka løb over skærmen på TV 2.

Og dengang fik han huer nok til, at hele familien kan have dem på juleaften, fortæller han.

Og selvom hans karakter Lasse slet ikke er en nisse, så havde han faktisk også en nissehue på ved en enkelt lejlighed i 'Tinkas Juleventyr' fra 2017. Og den ligger også hjemme i skuespillerens private gemmer.