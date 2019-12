Mange har været i tvivl om, hvorvidt 'Tinkas juleeventyr' sluttede med, at nissepigen blev kærester med menneskedrengen.

Men også forholdet mellem virkelighedens Tinka og Lasse, Josephine Chavarria Højbjerg og Albert Rosin Harson, har skabt spekulationer. Det fortæller de til B.T.

»Det er et virkelig populært spørgsmål. I afslutningsscenen har jeg fået at vide af rigtig mange, at Lasse giver Tinka nogle blikke, der bare siger: 'Det er nu. Nu er der kyssescene'. Men det blev det jo ikke til,« smiler 17-årige Albert Rosin Harson.

Sammen med 16-årige Josephine Chavarria Højbjerg tog han endnu en tur i manegen, da opfølgeren 'Tinka og kongespillet' søndag gik i luften som årets julekalender på TV 2.

Josephine Chavarria Højbjerg og Albert Rosin Harson er blevet rigtig gode venner efter at have medvirket i TV 2's familiejulekalendere om Tinka og Lasse. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Josephine Chavarria Højbjerg og Albert Rosin Harson er blevet rigtig gode venner efter at have medvirket i TV 2's familiejulekalendere om Tinka og Lasse. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Der er jo sket noget i de to år siden 'Tinkas juleeventyr'. Lasse endte med at få et spejl af Tinka, så han kunne rejse mellem nissernes rige og menneskernes verden, men de blev ikke kærester,« siger han.

Også de to skuespillere er blevet overordentligt tætte efter at have filmet to julekalendere sammen, fortæller de.

Og det er blevet bemærket.

»Der er både, folk der tror, vi er kærester i julekalenderen og i virkeligheden,« siger Josephine Chavarria Højbjerg.

Lasse (Albert Rosin Harson) og Tinka (Josephine Chavarria Højbjerg). Foto: TV 2 Vis mere Lasse (Albert Rosin Harson) og Tinka (Josephine Chavarria Højbjerg). Foto: TV 2

»Der er mange, der har ventet på, det skulle ske,« tilføjer Albert Rosin Harson, inden kollegaen afslutter hans sætning:

»Og blev megaskuffede, fordi det ikke skete.«

Men heller ikke i virkeligheden er de to teenagere blevet et par.

»Eller er vi, Albert?« siger Josephine Chavarria Højbjerg sødt og lægger armen om sin medspiller, inden de grinende afslår.

Paw Henriksen, Viilbjørk Malling Agger, Josephine Chavarria Højbjerg, Albert Rosin Harson, Rosita Gjurup, Christian Tafdrup, Neel Rønholt, Hadi Ka-Koush, Ellen Hillingsø, instruktør Christian Grønvall og Esben Dalgaard, der alle medvirker i TV2's nye familiejulekalender 'Tinka og Kongespillet'. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Paw Henriksen, Viilbjørk Malling Agger, Josephine Chavarria Højbjerg, Albert Rosin Harson, Rosita Gjurup, Christian Tafdrup, Neel Rønholt, Hadi Ka-Koush, Ellen Hillingsø, instruktør Christian Grønvall og Esben Dalgaard, der alle medvirker i TV2's nye familiejulekalender 'Tinka og Kongespillet'. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Vi er rigtig gode venner. Vi har optaget en del sammen og været sammen på en anden måde, end man ville være med en masse andre. Når man som skuespiller græder foran hinanden og viser stærke følelser over for hinanden, så giver det et venskab på en anden måde, hvor man kommer tættere sammen,« siger Albert Rosin Harson.

»Vi har øvet replikker sammen, børstet tænder sammen, spist sammen. Vi har været sammen hele tiden. Du er nærmest blevet... vi har fået et søskendeforhold,« siger Josephine Chavarria Højbjerg til sin medspiller.

Ingen af de to skuespillere har kærester, fortæller de, men Albert Rosin Harson oplever da af og til at få henvendelser i indbakken.

»Det er ikke noget, jeg vil gå så meget ud med. Men der har da været lidt,« smiler han.