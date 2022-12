Lyt til artiklen

Tv-nissekrigen raser, og Tinka er nu højst overraskende ikke længere danskernes yndlingsnisse!

Selvom Burhan G og Frida Brygmanns 'Tinka'-sang stadig ligger suverænt øverst på hitlisterne, er 'Tinka' i år for første gang blevet overhalet af konkurrenterne fra DR.

Hvor 'Tinkas juleventyr' og 'Tinka og kongespillet' i 2017 og 2019 var danskernes foretrukne december-underholdning, må de i år nemlig se førstepladsen gå til DRs 'Julehjertets hemmelighed', der ifølge Nielsen.com i løbet af de første fire dage af december slår 'Tinka og Sjælens spejl' med cirka 100.000 seere.

De endelige seertal, der inkluderer streaming, offentliggøres først om en uge, men ser man udelukkende på live-seening, er DRs 'Julehjertets hemmelighed' kommet bedst fra start med i gennemsnit 707.500 seere hver aften.

Tinka er blevet overhaldet af DRs nye julekalender. Foto: TV2 Vis mere Tinka er blevet overhaldet af DRs nye julekalender. Foto: TV2

Det første afsnit af 'Julehjertets hemmelighed' blev ifølge Nielsen.com set af 847.000 danskere torsdag aften, hvilket gør afsnittet til ugens mest set program (ud over Danmarks VM-kamp mod Australien, der topper med 1,4 millioner seere).

Premiereafsnittet af 'Tinka og sjælens spejl' er ugens næstmest sete ikke-VM-relaterede udsendelse med 827.000, men herefter er interessen for de følgende afsnit faldet så meget, at 'Tinka' i gennemsnit må nøjes med cirka 606.750 seere til live-sendingen om aftenen.

DR vs TV2 Seertal for de første fire afsnit af DR og TV 2s julekalender ifølge Nielsen.com: 'Julehjertets hemmelighed', afsnit 1: 847.000 'Tinka og sjælens spejl', afsnit 1: 827.000 'Julehjertets hemmelighed', afsnit 4: 731.000 'Julehjertets hemmelighed', afsnit 2: 627.000 'Julehjertets hemmelighed', afsnit 3: 625.000* 'Tinka og sjælens spejl', afsnit 3: 597.000 'Tinka og sjælens spejl', afsnit 4: 527.000 'Tinka og sjælens spejl', afsnit 2: 476.000 *Lørdagens afsnit af 'Julehjertets hemmelighed' blev sendt både på DR1 (kl. 18) og DR2 (kl. 19.30) på grund af Danmarks VM-kamp mod Australien, og derfor vælger Nielsen.com at lægge de to seertal sammen.

Seertallene forventes som nævnt at stige med næste uges streamingtal, men generelt set er det noget af et fald for TV 2, der med de to forrige 'Tinka'-julekalendere ofte har været vant til, at over en million danskere så med live om aftenen.

Hertil skal også nævnes, at de to første 'Tinka'-julekalendere ikke havde nogen reel konkurrence fra DR.

Danskerne har taget godt imod DRs nye julekalender 'Julehjertets hemmelighed'. Foto: DR Vis mere Danskerne har taget godt imod DRs nye julekalender 'Julehjertets hemmelighed'. Foto: DR

I 2017 viste DR den norske julekalender 'Snefald', og i 2019 genudsendte de Wikke & Rasmussens gamle julekalender 'Julestjerner', så med 'Julehjertets hemmelighed' er det første gang, at 'Tinka' sættes op imod en helt ny DR-julekalender.

I en afstemning på BT.dk, hvor over 40.000 brugere indtil videre har afgivet deres stemme, står den også foreløbig 1-0 til DR og 'Julehjertets' hemmelighed'.

Adspurgt, hvilken julekalender der er bedst, svarer 36 procent af brugerne 'Julehjertets hemmelighed', 20 procent svarer 'Tinka og sjælens spejl', mens de resterende 44 procent svarer, at de slet ikke ser julekalender.

