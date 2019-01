I det solrige Marbella i det sydlige Spanien er danske Tine Hagemeister ejendomsmægler. Og hun har et helt specielt hus, der skal sælges i den nærmeste fremtid.

I det nye Kanal 5-program 'Sol for millioner' fremviser hun huset, der har en salgspris til rundt regnet 500 millioner danske kroner.

Men for den halve milliard får man også 4500 m2 bolig og 8000 m2 grund med en smuk udsigt til havet. Der er plads til, at 25 personer kan sove, og der er selvfølgelig en elevator, der kan fragte de mange mennesker op og ned i huset.

Du kan se Tine Hagemeister vise rundt i huset her.

Selvom huset bliver fremvist i premiereprogrammet, bliver det officielt først sat til salg 15. februar.

Det er nemlig ikke blevet solgt, efter programmet blev sendt tirsdag aften.

»Jeg har vist det til en potentiel køber tre gange. Men det tager sin tid at sælge et hus som dette,« siger Tine Hagemeister til B.T.

Hun vurderer, at det kan tage op til et års tid at sælge huset, som de færreste danskere ville have råd til at købe.

Her ses luksushuset, som Tine Hagemeister skal sælge. Vis mere Her ses luksushuset, som Tine Hagemeister skal sælge.

Men hvis man nu lige kunne have lyst til at se, om sådan en luksusbolig kunne være noget for en, så kan det lejes for 190.000 kroner pr. nat.

Tine Hagemeister tror også, at det er blandt lejere, at man kan finde en mulig køber til luksushuset.

»Det her hus er det dyreste i Spanien. Det er det blandt andet på grund af lokationen. Der er meget lidt land, som ligger lige ud til stranden på 'the golden mile',« siger den 56-årige ejendomsmægler og fortsætter:

»I øjeblikket er det det dyreste hus, jeg har til salg. Det næste i rækken ligger på omkring 300 millioner kroner. Der er jo ikke så mange huse i den prisklasse.«

Huset er 4500 m2 stort. Foto: International Marbella Vis mere Huset er 4500 m2 stort. Foto: International Marbella

Huset har løbeomkostninger på omkring 45 millioner kroner om året, så man skal være godt ved muffen for at være ejer af det.

Hvis Tine Hagemeister, der er indehaver af mæglerfirmaet International Marbella, får solgt huset, kan hun - hvis alt flasker sig - se frem til 3,5 procent af salgsprisen.

'Sol for millioner' bliver sendt på Kanal 5 hver tirsdag aften 21.00. Her følger man seks danske ejendomsmæglere, der sælger luksusboliger til hverdag.