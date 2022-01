Fra Tinder til 'X Factor' med succes.

Brødreparret Malik og Deniz charmerede sig videre fra første runde af 'X Factor 2022' blandt andet med en historie om dating-app'en Tinder, som dommerne ikke kunne stå for.

Malik og Deniz er henholdsvis 18 og 20 år og bor stadig hjemme hos deres forældre i Ikast.

I 'X Factor' stiller de op som duoen Lorenzo og Charlo, og som de kort kom ind på i første audition-program, stammer deres kunstnernavn fra en ferie sidste sommer, hvor de oprettede en fællesprofil på Tinder, hvor de brugte de to aliasser.

Lorenzo og Charlo foran dommerne. Foto: TV2 Vis mere Lorenzo og Charlo foran dommerne. Foto: TV2

»Vi skulle til Spanien. Det var vores første rejse alene, og så fandt vi på at oprette en Tinder-profil. Jeg hedder Prettyboy Lorenzo på Youtube, så jeg tænkte, 'lad mig bare hedde det',« forklarer Malik til B.T.

»Det skulle jo matche den spanske kultur, så jeg valgte at kalde mig Charlo, fordi det lød spansk og pissefedt,« tilføjer storebror Deniz.

Da B.T. spørger, hvordan det spanske Tinder-eventyr så forløb, griner Malik.

»Det væltede bare med kvinder. Vi købte 'premium', så vi var 'golden' på Tinder. Vi fik beskeder hele tiden. Det var næsten ikke til at trække vejret.«

Lorenzo og Charlo Foto: TV2 Vis mere Lorenzo og Charlo Foto: TV2

I løbet af ugen i Spanien var de én gang på dobbeltdate med to spanske kvinder - og det gik godt, griner de.

»Vi hyggede os. Vi var ude og spise, og bagefter tog vi dem op på hotellet. Og ja, så kan man selv regne ud, hvad der skete derfra.«

De har efterfølgende ikke været på nye Tinder-eventyr sammen. Nu står den i stedet på 'X Factor', hvor de i dag husker audition-oplevelsen som en underlig drøm.

»Man er jo vant til at se dommerne i fjernsynet, så det var lidt underligt at være med. Der var mange af de andre, der virkede bange, før de skulle ind og synge, men vi tænkte, at vi bare skulle ind og hygge os,« fortæller Malik, der tilføjer:

Har du fundet en kæreste ved hjælp af Tinder?

»Vi synes selv, vi er gode til at synge, og vi plejer at lave alting sammen, så selvfølgelig skulle vi også prøve 'X Factor'.«

Malik og Deniz har derudover allerede gang i flere ting. De nævner blandt andet, at de er begyndt at interessere sig for aktier.

Malik var også i mange år bokser på højt ungdomsniveau - han blev blandt andet Danmarksmester i 2019 i kategorien U17 60 kilo - men i dag er det otte måneder siden, han sidst var i ringen.

»Jeg mistede interessen til sidst,« forklarer han kort.

De har også gået på frisørskole sammen, ligesom de lige op til deres 'X Factor-audition var i gang med en vagtuddannelse, som de dog valgte at droppe ud af igen.

Nu må tiden vise, hvor langt de kommer i 'X Factor'.