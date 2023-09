Hun troede egentlig ikke på det.

Efter flere års forsøg på at blive gravid og 200.000 kroner givet ud til forskellige behandlinger tænkte Isabel, der er kendt fra programmet 'Fede forhold' på DR, at det sidste forsøg bare skulle overstås, så hun kunne komme videre med sit liv.

Men universet ville noget andet – og mens Isabels kone, Tina, ventede parrets første barn, stod Isabel pludselig med en positiv graviditetstest i hånden. Hun skulle have tvillinger.

Til B.T. fortæller den 38-årige kvinde, at det egentlig ikke var sådan, hun havde håbet at udvide familien.

»Selvfølgelig var det ikke ønskescenariet. Vi er naturligvis lykkelige for, at vi er blevet velsignet på denne her måde, men i den ideelle verden, havde der været længere tid i mellem.«

Og det var bestemt overraskende for Isabel, at hun efter så mange år pludselig godt kunne blive gravid.

»Vi havde opbrugt vores forsøg i det offentlige og skulle fortsætte i det private. Vi havde egentlig altid talt om, at vi begge gerne ville prøve at føde, men at det var mig, der skulle være først. Da vi så står, og det ikke er lykkedes i det offentlige, beslutter vi at hive Tina ind over. «

Tina blev gravid i første forsøg, men der var stadig ubrugte forsøg tilbage i det private, som parret havde betalt 55.000 kroner for.

»Jeg var egentlig sikker på, at det ikke ville lykkes, fordi det havde været svært så længe, og jeg var virkelig træt af at være i behandlingen. Vi tænkte, hvis det sker, så tager vi det med, men vi havde ingen forventninger om, at det ville ske.«

Freja skal være storesøster inden længe. Hun er selv lige kommet til verden. Foto: Instagram Vis mere Freja skal være storesøster inden længe. Hun er selv lige kommet til verden. Foto: Instagram

Isabel brugte to dage om sommeren i Norge, og da hun vendte tilbage, havde Isabel kun et enkelt æg tilbage, og den højre æggestok var helt væk.

»Vi fik lov til at bruge de to sidste forsøg med inseminering. Men der er kun 10 procents chance ved den metode, så jeg troede ikke på det.«

De brugte inseminering i stedet for de to IVF-forsøg, de havde tilbage, da det ville have været for meget at gå gennem IVF for et enkelt æg.

Parret havde også kun et sædstrå tilbage, så hvis de skulle fortsætte behandlingen, skulle de også ud og købe mere sæd.

»Det hele løb op. Og vi tænkte, at nu prøver vi det her, og så er det slut med det.«

En uge efter insemineringen husker Isabel, at hun begyndte at få kvalme.

»Men jeg begyndte at bløde tre dage inden, jeg skulle op og have taget en test, så jeg troede egentlig, at det var slut. Jeg sagde også til Tina, at hun bare skulle tage på arbejde, fordi jeg slet ikke regnede med, at jeg ville være gravid.«

Men det var hun.

Parret fik beskeden lige inden, at klinikken lukkede ned for sommerferien, så de kunne først få en scanning senere.

Isabel fortæller, at hun dog fik en meget kraftig blødning, der gjorde, at hun kom på hospitalet for at få en scanning.

»Jeg synes egentlig, at jeg kan se på scanneren, at der er mere end et hulrum – jeg har jo efterhånden set en del af dem. Men lige der tænker jeg kun på, om der er liv i maven.«

Derfor nåede Isabel heller ikke rigtig at reagere, da lægen fortalte hende, at det var tvillinger.

»Jaja, tænker jeg. Men er der liv? Det er først, da jeg pludselig høre en sige, at der er hjerteslag, at det går op for mig, at de lige har sagt, at vi skal have tvillinger.«

Nyheden fik alt til ramle sammen inde i Isabel.

»Jeg begynder bare at græde. Både fordi jeg er så glad, men jeg tænker også, at det bliver meget voldsomt med pseudotrillinger, som det jo ender med at blive.«

Isabel har allerede oplevet flere bivirkningerne af at være gravid, og det er ikke bedre af, at det er tvillinger, der er i maven.

»Jeg har været nødt til at sygemelde mig fra arbejdet, fordi jeg har så meget kvalme. Jeg går på kvalmeklinik, jeg får akupunktur og flere forskellige piller for at slippe af med kvalmen.«

Parret får heller ikke andet hjælp, end det de selv kan overkomme med deres allerede nyfødte datter Freja og kommende tvillinger.

»Der er bare os to. Men vi skal da få det til at fungere. Det selvfølgelig hårdt. Lige nu er vi herhjemme med hvert vores behov. Freja har sine som nyfødt, jeg har bivirkninger fra graviditeten og Tina døjer med nogle efterdønninger efter fødslen.«

Desværre får de to kvinder ikke gavn af den nye lov omkring ekstra barsel til tvillingeforældre.

Deres børn bliver nemlig født før maj, og det er kun børn født efter, der er omfattet af de nye regler for barsel.

»Det kunne vi ellers godt have brugt,« siger Isabel med et grin.

Det er den samme donor, der er far til parrets børn, men de ved endnu ikke, hvad det bliver.

»Vi har været til scanning, men de var ikke lige så fotogene den dag.«

Den lille familie står også snart over for en flytning i nærmeste fremtid.

»Så der er nok at se til,« lyder det glad fra Isabel.