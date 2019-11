Man skal ikke tro på alt, hvad man ser på tv-skærmene, fastslår Tina Lund.

Den igangværende sæson af ‘Forsidefruer’ er den sjette i rækken, men det er stadig et af de mest sete programmer hos TV3.

Den store succes skyldes blandt andet intrigerne og det interne spil mellem fruerne, og hvor det tidligere har været Sarah Louise Christiansen, som forlod serien efter fjerde sæson, der var genstand for dramaet, så er det nu Amalie, der er faldet i unåde hos de andre fruer.

Amalie og Gunnvør var allerede på kant i sidste sæson, men dengang havde bedsteveninden Janni Amalies ryg, i denne sæson har Janni dog også set sig sur på Amalie, og fruerne er delt i to lejre. Men det er ikke alt, der er, som det ser ud på skærmen, understreger Tina Lund i et nyt blogindlæg.

'Den måde vi vælger at konfrontere hinanden på i forhold til vores interne uenigheder, er engang i mellem iscenesat eller tilrettelagt, så dramaet kommer i fokus eller bliver taget op til diskussion i praksis, da konflikterne er noget af det programmerne centrerer sig omkring – som et af de underholdende elementer i showet. For uden underholdning ville der heller ikke være noget program,' skriver hun og fortsætter:

'Det er tv og ydermere også årsagen til, at Janni konfronterede Amalie i afsnit 2 foran de andre – det er ikke fordi, Janni er et dårligt menneske. Under andre omstændigheder ville hun nok have foretrukket at handle anderledes, men hun var blevet bedt om at tage konflikten op på det givne tidspunkt. Det er også, hvad vi har sagt ja til; at gøre noget på en anderledes måde engang imellem foran kameraet. Hvis vi alle sammen løste vores intriger, hver gang kameraet blev slukket, ville der ikke være noget indhold tilbage til ‘Forsidefruer’.'

‘Forsidefruer’ er ikke en dokumentar

Tina Lund påpeger, at der er en grund til, gruppen er sammensat udelukkende af kvinder med markante holdninger, der er så forskellige, at det er umuligt at undgå uenigheder og misforståelser.

'Det er også meningen, at vi skal underholde – ikke sætte os selv som det gode eksempel for andre i afsnittene, for et tv-show handler ikke om at være belærende omkring ’rigtige værdier’, medmindre det er hovedtemaet for programmet,' fastslår hun og fortsætter:

'Jeg tror, at vi alle er en forstørret udgave af os selv. Det er vigtigt at huske på, inden fordommene tager over, at ‘Forsidefruer’ ikke er en dokumentar, der er informativ og afdækker sandheden, men et reality show.'

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk