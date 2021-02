»Jeg har 100 spørgsmål til advokaten!«

Ordene kommer fra Tina Lund, der har taget sin veninde Jacki Navarro i hånden for at aflægge et advokatfirma et besøg.

Begge kvinder har for nylig modtaget et brev fra Forbrugerombudsmanden, der gør dem opmærksomme på, at de bryder loven – markedsføringsloven.

De har simpelthen ikke overholdt reglerne for skjult reklame, forklarer Tina Lund i torsdagens afsnit af 'Forsidefruer'. Hun understreger dog også, at det ikke har været bevidst.

»Jeg er jo sådan en type, der rigtig godt kan lide at have styr på reglerne. Jeg kan egentlig ikke lide at gøre noget forkert, så jeg blev lidt ked af det og lidt ramt over, at jeg havde gjort noget forkert.«

»Derfor kontaktede jeg en advokat med det samme for at få styr på reglerne, så jeg ikke laver fejl igen.«

Både Tina Lund og Jackie Navarro er en del af den influencerkultur, der hersker på særligt Instagram.

De to kvinder har henholdsvis 118.000 og 150.000 følgere på det sociale medie, og de er altså fantastiske reklamesøjler for virksomheder, der ønsker at nå bredt ud.

De to fruer hos NJORD Law Firm. Foto: Nent Group

Det betyder, at de indgår samarbejder, får sponsorater, gaver og gode rabatter i bytte for lidt omtale på kvindernes profiler.

Ifølge markedsføringsloven er det dog vigtigt, at influencere som Tina Lund og Jackie Navarro gør det helt tydeligt for deres følgere, at der er tale om reklame.

Men reglerne er svære at gennemskue, fortæller Jackie Navarro i programmet:

»Jeg håber på at finde ud af, hvordan man egentlig rigtig gør. Hvad er forkert? Og hvad er 100 procent reglerne?«

De to fruer er dog langt fra de eneste, der har svært ved at gennemskue markedsføringslovens mange paragrafer.

Et problem, som Forbrugerombudsmanden de seneste år har haft en særligt fokus på.

Tina Lund hos advokaten. Foto: Nent Group

Således er der blevet sendt både vejledninger i lovgivningen, indskærpelser og politianmeldelser afsted fra myndigheden, hvis fineste opgave er at sørge for, at loven bliver overholdt, så forbrugere trygt kan handle.

Senest i november blev en influencer anmeldt, og i den forbindelse udtalte forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen:

»Influencere har et stort ansvar over for deres følgere. Følgerne ser ofte op til influencerne og bliver derfor nemt påvirket af influencernes opslag, der kan fremstå som personlige anbefalinger. Derfor er det vigtigt, at følgere umiddelbart kan se, når der er en kommerciel hensigt med at vise tøj, smykker eller andet frem.«

Det er netop skelnen mellem personlige anbefalinger og decideret reklame, som, Tina Lund mener, er forvirrende. For ofte betaler hun selv for det, hun viser frem på sin profil, forklarer hun i 'Forsidefruer'.

Tit får hun dog også rabat, og netop derfor skal hun ifølge lovgivningen markere med ordene 'reklame' eller 'annonce', fortæller advokaten.

Både Tina Lund og Jackie Navarro lader i programmet til at blive klogere på lovgivningen – og da også helt og aldeles villige til at følge den.

Førstnævnte undrer sig dog lidt over måden, hvorpå reglerne er skruet sammen:

»Det er jo ikke til at vide (for følgerne, red.), om det er noget, jeg har fået eller betalt for. Laver jeg reklame for det, eller er det bare noget, jeg godt selv kan lide. Det, synes jeg, er irriterende,« siger hun i programmet.

