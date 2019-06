Ja, Tina Lund er nok lidt kedelig og snerpet, erkender hun selv.

Men det var altså ikke kun derfor, at hun fik stoppet en upassende onani-joke om en bæver i et tidligere afsnit af Forsidefruer.

Det fortæller hun i en særudgave af TV3-programmet, hvor de fire såkaldte forsidefruer, Amalie Szigethy, Janni Ree, Karina Von d'Ahé, Jackie Navarro, Gunnvør Dalsgaard og Tina Lund mødes med ordstyrer Jacob Kjeldbjerg for at tale om den netop afsluttede sæson, hvor fruerne bl.a. var i Dubai for at besøge Tina Lund og besøgte en zoologisk have.

Og her fik især bæverne de voksne kvinder til at fnise.

»Ej, den sidder og onanerer,« siger Janni Ree om en bæver, der vasker sig i den nedre maveregion med sine forpoter.

»Det ser lidt ud som om, den tager en spiller. Er det ikke rigtigt? Den får fuld smæk. Og de andre sidder og glor,« tilføjer hun, mens størstedelen af fruerne griner af den hygiejniske bæver.

Men Tina Lund synes ikke, det er sjovt.

»Jeg tror bare, den gør sig ren. Jeg tror bare, den er i gang med at gøre sig ren,« stammer hun og må efterfølgende lægge ører til, at hun er både stram og snerpet, mens Jackie Navarro fortæller, at hun har svært ved at finde ud af, hvad Tina Lund egentlig synes er sjovt.

Men det er ikke fordi, onani-jokes om bævere ikke er sjove, fortæller Tina Lund i torsdagens særudgave. Det var bare fordi, Gunnvør Dalsgaard havde to af sine børn med til Dubai.

»Jeg stoppede jer simpelthen... det var fordi, dine børn var der. Jeg var bare sådan: der er to små børn, nej nej nej, stop stop stop. Det var ikke fordi, jeg ikke kunne tåle det,« siger Tina Lund, der gerne påtager sig rollen som 'den kedelige og snerpede' i gruppen uden at blive sur.

Hun synes f.eks. heller ikke, det var sjovt, da de andre piger højlydt sammenlignede friturestegte rejer med deres mænds vedhæng, som du kan se i videoen over artiklen.

Her kan du også høre, hvorfor Tina Lund fandt det upassende, at Karina Von d'Ahé smed trusserne og viste numse i lige netop Dubai.