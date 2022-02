'Klar, parat, dans!'

Timm Vladimirs tv-karriere kunne i dag have set helt anderledes ud.

Frem for at stå som tovholder i 'Den store bagedyst' på DR1, kunne han blandt andet have været vært på TV 2s 'Vild med dans', men da han fik tilbudt jobbet, syntes han, at det lød som verdens dummeste idé.

Vi er tilbage i 2004.

Timm Vladimir og Tobias Hamann i 'Den store bagedyst' tilbage i 2014. Foto: Axel Schütt Vis mere Timm Vladimir og Tobias Hamann i 'Den store bagedyst' tilbage i 2014. Foto: Axel Schütt

I England havde man med succes lanceret et nyt tv-koncept med titlen 'Strictly Come Dancing', og TV 2 havde herefter købt konceptet for at oversætte det til dansk.

Timm Vladimir var i starten af 00erne en af TV 2s mest populære mandlige tv-værter med programmer som 'Venner for livet' og 'Mit sande jeg' på cv'et, så TV 2 spurgte, om han ikke ville være vært på deres nye underholdningsshow 'Vild med dans'.

Men Timm Vladimir sagde nej tak.

Da B.T. til årets Zulu Awards spørger, om han ikke skal være den nye 'Vild med dans'-vært, nu, hvor Christiane Schaumburg-Müller har sagt stop, svarer han først:

Tror du, Timm Vladimir ville være en god 'Vild med dans'-vært?

»Øh ... Nej. Men det sjove er, at da det startede for mange år siden, blev jeg spurgt, om jeg ville være vært på den allerførste sæson.«

Timm Vladimir uddyber:

»Jeg havde det lidt sådan: 'Du vil have kendte mennesker til at danse ballroom dancing på live-tv. Det kommer aldrig til at spille. Det er det dårligste koncept, jeg nogensinde har hørt om. Seriøst, jeg troede, de havde røget et eller andet, så jeg sagde nej.«

Han anerkender, at 'Vild med dans' efterfølgende har vist sig at være en kæmpe succes, men han holder fast i, at det var godt, at han takkede nej.

Det første 'Vild med dans'-værtspar: Andrea Elisabeth Rudolph og Peter Hansen. Foto: Mogens Flindt Vis mere Det første 'Vild med dans'-værtspar: Andrea Elisabeth Rudolph og Peter Hansen. Foto: Mogens Flindt

»Det er et godt koncept, som jo har fungeret i 16-17 år nu, så det spiller, men nej, nej. Dans interesserer mig ikke så meget.«

Det var en anden populær tv-vært, Peter Hansen, der endte som vært på den første sæson af 'Vild med dans'.

Peter Hansen havde inden 'Vild med dans' været med til at lancere flere tv-programmer, og da det også var hans idé at lave 'Vild med dans' på dansk, endte han selv som vært på programmet ved siden af Andrea Elisabeth Rudolph, før Claus Elming i 2006 tog over.

I stedet for at lave 'Vild med dans' tog Timm Vladimir i 2005 i stedet ud på en lang jordomrejse med sin nu ekskone Katrine Engberg og havde en længere værtspause, inden han i 2014 afløste Peter Ingemann som vært på 'Den store bagedyst'.

Hvis du vil have mere underholdning, så lyt til sladdermagasinet Det, vi taler om, hvor et opdateret panel gennemgår ugens bedste sladderhistorier: