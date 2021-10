Hvorfor bruger de ikke slottet ved siden af? Hvordan kommer deltagerne på toilettet? Har Timm Vladimir selv prøvet at græde over spildt bagværk?

Tiende sæson af DR's 'Den store bagedyst' er i fuld gang. Her løfter vært Timm Vladimir lidt af sløret for, hvad der sker bag kameraet på Danmarks mest populære tv-program.

»Der er to ting, folk altid vil vide: 'Hvad der bliver af kagerne, og hvem der vinder',« lyder det fra den 53-årige 'Bagedyst'-vært.

»Vi er jo lige knap 30 mennesker i teltet, når vi optager, så når vi er færdige, er alle blevet sultne efter kage. Ellers tager deltagerne det med hjem. Jeg plejer at spørge folk, om de virkelig vil vide, hvem der vinder?«

Han tilføjer:

»Det er jo heller ikke sjovt at se en fodboldkamp, hvis man kender resultatet. Jeg må ikke sige det, og det kunne heller aldrig falde mig ind.«

Det tager to dage at lave ét program. Hvordan begynder en typisk optagedag?

»Deltagernes starter ved halv syv-syvtiden. Nogle skal i sminken, og andre har noget særligt udstyr, de skal have ned i teltet. Markus, Katrine og jeg møder ind omkring halv otte-otte, går i sminken og bliver briefet på dagen. Vi tager mit oplæg to-tre gange fra forskellige vinkler, og jeg kan nå at sige 'klar, parat, bag' flere gange før, alt er klar til optagelse. Herfra kører vi altid live. Så er der ikke nogen, der får mere eller mindre tid til en opgave.«

Hvad laver du selv, mens deltagerne er i gang med at bage?

»Jeg er lidt i en konstant venteposition. Vi giver først deltagerne ti minutter til at komme i gang, herefter laver vi det, vi kalder en 'royal tour', hvor dommerne går rundt og hører, hvad deltagerne vil lave. Så hygger vi alle sammen i teltet, og jeg er klar til at træde ind, hvis der sker noget særligt.«

I har ikke et VIP-telt ved siden af?

»Nej. Andre steder i verden har hver dommer og vært en trailer for sig selv, men vi har bare et lille fortelt, hvor der er et par tv-skærme og lidt kaffe. Der er også et opvaskertelt ved siden af, hvor der blandt andet bliver gjort klar til 'den hemmelige udfordring'. Der kan man også stå.«

Hvor går man på toilettet under optagelserne?

»Der hvor vi bliver sminket, er der to aflange huse, hvor vi også spiser frokost. Der er opstillet nogle festivaltoiletter, som man kan løbe op til. Ellers er der flere af drengene, der bare går ud og tisser op ad et træ for at spare tid.«

Hvad får I til frokost?

»Det er bare almindelig catering. Salater eller noget kebab. Eller en sandwich. Og så får vi jo typisk deltagernes kage til dessert.«

Hvordan bliver de forskellige køkkenstationer fordelt mellem deltagerne?

»Jeg tror, det er ret tilfældigt. Nogle gange kan det være en fordel at stå forrest, andre gang er det en fordel at stå bagest ved køleskabene. Jeg tror, man fordeler det, så det er mest retfærdigt.«

'Den store bagedyst' bliver optaget ved Clausholm Slot ved Randers. Hvor bor I under optagelserne?

»Deltagerne bor på et motel cirka et kvarter-20 minutter derfra. Markus, Katrine og jeg bor på en lille bed and breakfast-gård cirka 25 minutter væk.«

Hvorfor optager I ikke inde på slottet?

»For det første er det jo formodentlig fuldt af bevaringsværdige ting og sager, som sådan en stor tv-produktion kan være lidt for hård ved. Og så er der ikke noget lokale, hvor vi kan have ti mennesker stående ved hver sin køkkenstation. Vi har lavet én optagelse derinde, da vi havde bryllupstema, men der var vi også kun fire-fem deltagere tilbage, og vi brugte det kun til at præsentere kagerne.«

Hvornår på dagen slutter I en optagelse?

»Det kommer an på, hvor mange deltagere der er tilbage. Når vi er ti, er vi måske først færdig klokken otte om aftenen. Så det er sindssygt lange dage, og når vi starter op i april, er det samtidig pissehamrende koldt i teltet. Jeg har tit selv batteridrevet varmetøj på indenunder for at holde varmen.«

Følger selv trofast med Ser du selv 'Den store bagedyst', når det bliver sendt'? »Ja, det gør jeg. For det første har jeg ikke selv nogen idé om, hvad der bliver vist i programmet, da det er mange timers optagelse, der er kogt ned til en time, samtidig med at det er mange måneder siden, at vi lavede det. Derudover føler jeg, at det er en del at mit arbejde at kunne tale med om, hvad der sket, hvis jeg bliver stoppet på gaden. Jeg ville have det skidt med bare at virke ligeglad.« Har du så et særligt ritual, når du ser det? »Man bliver jo lækkersulten af at se det, så typisk ser min familie og jeg det med en masse kage og slik. Jeg er normalt ikke typen, der absolut skal se et program, når det bliver sendt, men lige med 'Den store bagedyst' prøver jeg at få det set senest i løbet af søndagen for at føle mig up to date.«

Er der nogle kager, der har imponeret dig særligt meget igennem tiden?

»Tobias Hamanns kager. Han var på mange måder en unik deltager, der tænkte ud af boksen på alle mulige måder. Frederikke Legaard, der vandt for et par år siden, tænkte også ud af boksen formmæssigt, men jeg kunne især godt lide, at Tobias lavede så mange forskellige ting.«

Hvem har så lavet den kage, der smagte bedst?

»Andrea Søllesteds vinderkage i 2017 var måske en af de bedste kager, jeg har smagt, men jeg vil sige, at dette års vinderkage smagsmæssigt også er noget af det bedste, jeg har oplevet.«

Kan du og dommerne spotte fra start af, hvem der vinder?

»Det er jo altid enormt svært, for der kan sagtens være nogen, der kommer godt fra start, men så mister pusten og omvendt. Men det er klart, at dommerne hurtigt kan mærke, om der er nogen, der kan noget. Ditte Julie, der jo siden har fået en stor karriere ud af det, tror jeg overraskede ved at ryge ud i semifinalen, så man kan aldrig 100 procent vide det.«

Heller ikke Tobias Hamann?

»Jeg tror, de fleste regnede med, at han ville vinde. Faktisk talte deltagerne selv dengang om, at de ikke kæmpede om førstepladsen, men om andenpladsen, for Tobias var et sted helt for sig selv.«

Tobias Hamann vandt 'Den store bagedyst' i 2014. Vis mere Tobias Hamann vandt 'Den store bagedyst' i 2014.

Har du nogensinde taget noget med hjem fra 'Bagedyst'-studiet som souvenir?

»Nej, det har jeg faktisk aldrig tænkt på. Men jeg er heller ikke den nostalgiske type, der kan lide at sætte sådan noget frem. Jeg har minderne i hjertet.«

Har du nogensinde selv grædt over en mislykket kage?

»Nej, det tror jeg ikke. Generelt græder jeg dog altid lidt indvendigt, når jeg laver kage, for jeg er virkelig dårlig til det.«

Du er ikke blevet bedre til at bage, selvom du har stået så mange timer i bageteltet med deltagerne?

»Nej, det er forfærdeligt. Det kan godt være, at jeg ved, hvordan mange ting skal gøres, men det betyder ikke, at jeg kan finde ud af det.«