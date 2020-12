Merete Mærkedahl kan kalde sig vinder af 'Vild med dans' 2020.

I et corona-år hvor 'Vild med dans' selvfølgelig også har været præget af pandemi, lykkedes det alligevel at gennemføre finalen, der stod mellem de tre skuespillere Merete Mærkedahl, Albert Rosin og Nukaka Coster-Waldau - og hvor Merete Mærkedahl altså endte med at løbe med trofæet.

Grundet corona blev finalen afholdt uden publikum, ligesom at Wafande, Mie Moltke og Emili Sindlev måtte blive hjemme, da de er røget i hjemmeisolation.

Semifinalen i sidste uge blev også afholdt uden publikum, mens konkurrencen tidligere på sæsonen derudover måtte afbrydes, da Silas Holst, Nukaka Coster-Waldau, Janus Nabil og Karina Frimodt var røget i corona-isolation.

Var det den rigtige vinder?

Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen. Finalen i Vild Med Dans i København lørdag den 19. december 2020. Programmet bliver sendt på TV2, hvor kendte par dyster mod hinanden. Finalen er program 12 i showets sæson nummer 17. **POOL via Ritzau Scanpix: Anvendelser faktureres ikke** (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix/pool) Foto: Martin Sylvest Vis mere Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen. Finalen i Vild Med Dans i København lørdag den 19. december 2020. Programmet bliver sendt på TV2, hvor kendte par dyster mod hinanden. Finalen er program 12 i showets sæson nummer 17. **POOL via Ritzau Scanpix: Anvendelser faktureres ikke** (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix/pool) Foto: Martin Sylvest

Corona eller ej, så har TV 2 allerede afsløret, at programmet vender tilbage i 2021.

Underholdningsredaktør Thomas Strøbech udtalte tidligere på aftenen:

»'Vild med dans'' 2020 har været en af TV2's ubetinget største succeser i år og gør selvfølgelig entré i sendeplanen igen til næste efterår,« lyder det fra TV 2's underholdningschef Thomas Strøbech.

Han fortsætter:

Albert Rosin Harson og Jenna Bagge. Finalen i Vild Med Dans i København lørdag den 19. december 2020. Programmet bliver sendt på TV2, hvor kendte par dyster mod hinanden. Finalen er program 12 i showets sæson nummer 17. **POOL via Ritzau Scanpix: Anvendelser faktureres ikke** (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix/pool) Foto: Martin Sylvest Vis mere Albert Rosin Harson og Jenna Bagge. Finalen i Vild Med Dans i København lørdag den 19. december 2020. Programmet bliver sendt på TV2, hvor kendte par dyster mod hinanden. Finalen er program 12 i showets sæson nummer 17. **POOL via Ritzau Scanpix: Anvendelser faktureres ikke** (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix/pool) Foto: Martin Sylvest

»Dansen med corona har aldrig været del af pensum for nogen af os før, men underholdning skaber i den grad fællesskaber, og jeg tror, at alle vores seere har haft brug for et pusterum fra pandemi og smittetal; et sted, hvor reglerne blev fulgt, men ikke nævnt hele tiden, men i stedet veg pladsen for livsglæde, berøring, glamour, musik og fest omkring hele Danmarks dansegulv.«

Det var i år 17. gang, at TV 2 afholdt 'Vild med dans'.

Som noget nyt sad der i år fem dommere i dommerpanelet. Britt Bendixen vendte tilbage efter sidste års afbud, men man beholdt samtidig hendes afløser Marianne Eihilt.