Lørdagens udgave af 'Den store bagedyst' var en følelsesladet omgang for den 23-årige deltager Tilde Wexøe Munkholm.

Allerede ved den første udfordring med at fortolke et ferieminde i kage, gik det galt med finishen, og tårerne fik lov at falde. Og den indledende presbold fik lov at påvirke resten af udfordringerne, så Tilde Wexøe Munkholm endte med at måtte sige farvel og tak i kagekonkurrencen.

»Men jeg havde det også på fornemmelsen, at det var mig, der røg, så det var ikke fordi, det kom som et chok, netop fordi det gik, som det gik,« forklarer den skuffede 'Bagedyst'-deltager.

Allerede derhjemme drillede den indledende udfordring også.

»Jeg måtte bare satse på, at det fungerede i teltet. Men man bliver bare slået ud, når det så ikke sidder i skabet. Så bliver jeg nervøs og panikker lidt, for jeg ved jo godt, at alle de andre er så mega gode, så hvis jeg klarer det dårligt i en opgave, så kan det afgøre det,« siger Tilde Wexøe Munkholm.

Dernæst fulgte en sidsteplads i den hemmelige udfordring, sidste års vinder Mads Gregers chokoladeglobus.

Heller ikke mesterværket fik pæne ord med om finishen, og så var det svært at bevare troen på at gå videre for Tilde Wexøe Munkholm. Så allerede i pausen inden afgørelsen var hun en slagen kvinde.

»Der sker jo en masse ting imellem det, man ser på tv. Efter mesterværksudfordringen var jeg helt sikker på, at jeg røg, så der havde jeg grædt inden afgørelsen,« forklarer den 23-årige 'Bagedyst'-deltager.

Tilde Wexøe Munkholm, deltager i 'Den store bagedyst' sæson 10. Foto: DR Vis mere Tilde Wexøe Munkholm, deltager i 'Den store bagedyst' sæson 10. Foto: DR

Derfor havde hun forberedt sig på at ryge ud og tog imod beskeden med oprejst pande.

Men tårerne pressede sig på endnu engang, da de mange 'Bagedyst'-venner kom om for at omfavne hende efter afgørelsen.

»Så kan jeg godt mærke, at det påvirker mig rigtig meget, at nu er det sgu min tur, nu kommer jeg ikke tilbage, så jeg bliver rigtig ked af det. For jeg er så taknemmelig for de venskaber, jeg har fået,« siger Tilde med et smil.

Ikke mindst understreger hun, at hun trods ærgrelsen er stolt af, hvor langt hun nåede.