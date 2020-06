Netflix' store forargelses-dokumentar 'Tiger King' sender nu to af seriens prangende personaer videre til realityverdenen.

Nemlig Jeff og Lauren Lowe, der på grummeste maner får eksporteret dokumentarens hovedperson, Joe Exotic, ud af sin egen zoologiske have. Det skriver Daily Mail.

Parret har sagt ja til at deltage i et nyt show, der dog ikke bevæger sig lagt væk fra Tiger King. Programmet skal først og fremmest handle om deres syn på dokumentaren og afsløre nye detaljer og Lewes forhold til Joe Exotic og om, hvad der blev af alle dyrene, efter Joe Exotic ikke længere var en del af parken.

»Det vil være vores forståelse af Tiger King med beviser, der støtter op om vores side af fortællingen. Det vil også handle om overflytningen af alle de smukke dyr fra Joes faciliteter til nye faciliteter,« har Jeff Lowe fortalt.

Men i og med det er et realityshow og ikke en ny dokumentar, følger man Jeff Lowe og hans daglige gang i en zoologisk have, intrigerne med personalet og ikke mindst kampen mod den store gruppe af mennesker, der er imod dyr i fangeskab.

Jef Lowes zoologiske have står til at åbne dette forår i byen Thackerville i Oklahoma, og han håber at kunne bevise, at man godt kan holde vilde dyr i fangeskab på en ordentlig måde.

»Vi kommer til at vise dyr, der bliver flyttet fra små bure til store udearealer. Vi vil gerne kaste lidt solskin på på private zoologiske haver,« siger Jeff Lowe.

Præcis hvornår showet har præmiere vides ikke endnu, for produktionen er først lige gået i gang.

På grund af corona er det dog lidt svært at komme i gang med selve optagelserne, meddeler Jeff Lowe.