Erik Cowie medvirkede i den populære Netflix-dokumentarserie, Tiger King.

Her var han en af Joe Exotics dyrepassere.

Nu er han død. 53 år gammel.

3. september blev hans lig fundet i et hus i New York. Det skriver TMZ.

Angiveligt skulle en ven have fundet Erik Cowie død i soveværelset på bopælen. Det vides ikke, om det var hans eget eller kammeratens hjem.

Dog har Erik Cowie boet og arbejdet i Oklahoma de seneste år, og her er New York altså et godt stykke væk.

Efter sigende er der ikke noget mistænkeligt ved dødsfaldet og ingen stoffer blev fundet på stedet – alligevel vil der formentligt blive foretaget en toksilogisk test.

I mange år arbejdede han for Joe Exotic og i 'Tiger King' blev han flere gange omtalt som 'hoved-dyrepasser' for de mange firbenede venner.

Selv, da Joe Exotic endte i fængsel for at have tilkaldt en lejemorder for at gøre en ende på rivalen Carole Baskin.

Et projekt, der – gudskelov – ikke lykkedes, men som skaffede ham en fængselsstraf på mere end tyve år.

Faktisk vidnede nu afdøde Erik Cowie mod sin chef.