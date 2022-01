Netflix og producerne af streamingtjenestens store hitserie 'Tiger King' er blevet sagsøgt.

Produktionsselskabet bag komedien 'Ace Ventura 2' mener nemlig, at Netflix har brudt ophavsretten på deres film.

Det skriver The Hollywood Reporter.

I sagsanlægget, som det amerikanske medie er kommet i besiddelse af, ses det, at det drejer sig om to klip fra komedien 'Ace Ventura 2: Når naturen kalder' fra 1995, der i alt varer fem sekunder i Netflix' hitserien om den excentriske dyreparksejer Joe Exotic og dramaerne omkring ham.

Jim Carrey spiller hovedrollen som dyredetektiven Ace Ventura i begge film af komediefilmserien af samme navn. I toeren 'Når naturen kalder' er han i Afrika, hvor han blandt andet kommer tæt ind på nogle aber. Vis mere Jim Carrey spiller hovedrollen som dyredetektiven Ace Ventura i begge film af komediefilmserien af samme navn. I toeren 'Når naturen kalder' er han i Afrika, hvor han blandt andet kommer tæt ind på nogle aber.

Morgan Creek Productions, produktionsselskabet bag den velkendte Jim Carrey-film, mener nemlig, at Netflix' angiveligt »uretmæssige« brug af klippene »skader« dem og deres 26 år gamle komediedrama.

»Serien var fyldt med slemme beretninger om dyremishandling, voluminøse våben og et quixotisk forsøg på at blive præsident for USA. Det vigtigste er, at serien fulgte et lejemordsplot,« lyder begrundelsen i sagsanlægget på, hvorfor sammenkædningen mellem 'Tiger King' og 'Ace Ventura' menes skadelig for sidstnævnte.

I 'Tiger King' følger man netop den våbenglade og tidligere præsidentaspirerende Joe Exotic og hans opgør mod dyreparkskonkurrenten Carole Baskin, som han anklager for at have myrdet sin mand, mens hun anklager ham for at mishandle de tigere, han viser frem i sin dyrepark.

Ikke mindst er Joe Exotic nu ved at afsone en 22 år lang fængselsdom for at have hyret en lejemorder til at slå Carole Baskin ihjel.

En anklage, han fortsat afviser at have ønsket at gøre alvor af.

Ifølge The Hollywood Reporter har Morgan Creek Productions forsøgt at ordne ophavsbruddet med Netflix uden at skulle gå rettens vej først.

Men det blev ikke til noget, og derfor har de nu sagsøgt Netflix og 'Tiger King'-producerne fra produktionsselskabet Goode Films.

Sagsøgerne hos Morgan Creek Productions ønsker at få dækket de skader, de har lidt i forbindelse med Netflix' brug af klippene, samt at få dækket deres advokatsalærer og få fjernet de to klip fra 'Tiger King'-serien – og ikke mindst forbyde Netflix al fremtidig brug af nogen af deres filmklip.