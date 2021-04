I 2014 gik optagelserne til et BBC-program helt galt.

Så galt, at programmets vært, Jem Stansfield, efter eget udsagn i dag stadig lider under skaderne – både fysisk og psykisk.

Som følge heraf har han valgt at sagsøge BBC for 3,7 millioner pund – svarende til omtrent 31 millioner danske kroner.

Og selvom det ikke er gået helt, som han havde ønsket, er sagen nu afgjort til hans fordel. Det skriver Daily Mail.

Ulykken, som sagen drejer sig om, fandt sted for syv år siden, da holdet bag 'Bang Goes The Theory' ville simulere et sammenstød.

Jem Stansfield blev i den forbindelse spændt fast til en specialbygget vogn og i høj hastighed sendt afsted mod en lygtepæl.

En video fra forsøget viser, at værten ved sammenstødet får kastet sit hoved frem, og i sekunderne efter tager han sig til ansigtet.

I en speak bemærker han, at han føler smerter. Og de smerter lider han stadig under i dag.

Således beretter han, at han i forbindelse med forsøget fik piskesmæld, hjerneskader og ar på sjælen. At han konstant føler sig svimmel.

En retsinstans i London har desuden givet ham medhold i, at hans chancer for nogensinde at komme sig helt er små.

Og det har altså fået konsekvenser for den i dag 46-årige tv-værts karriere, mener han og hans advokater, der altså har lagt sag an mod BBC.

BBC har bestridt graden af hans skader, men ikke desto mindre indvilget i at betale ham to tredjedele af det ønskede beløb.