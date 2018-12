Udover berømmelse og en stor fanskare, så har livet som skuespiller budt på overgreb, stress og udnyttelse for One Tree Hill-stjernen Sophia Bush.

»Sandheden er, at min krop var ved at falde fra hinanden, fordi jeg var virkelig, virkelig ulykkelig,« fortæller den 36-årige skuespiller om sin seneste hitserie Chicago PD.

Selvom serien var en succes i USA, måtte Bush alligevel droppe at spille hovedrollen på grund af det pres, hun var under.

Hun følte et enormt ansvar for at holde hjulene kørene, da TV-selskabet NBC blandt andet slog fast, at resten af holdet på serien ville miste deres arbejde, hvis hun gik. Til sidst gik hun dog alligevel.

»Jeg sagde op fordi, jeg har fundet ud af, at jeg er blevet programmeret til at være en god pige og en arbejdshest. Jeg har altid prioriteret at trække læsset for holdet, for serien, for gruppen - frem for mit eget helbred,« siger hun ifølge news.com.au i showet Dax Shepard’s Armchair Expert podcast.

Oprindeligt var det meningen, at hun skulle have lavet syv sæsoner. Det havde hun skrevet under på i en kontrakt. Alligevel valgte hun at stoppe efter bare fire sæsoner.

De grænseoverskridende oplevelser, som Bush har haft i forbindelse med optagelserne, er ikke de første problemer hun har haft i sin skuespilskarriere.

I Danmark blev mange introduceret for Sophia Bush, da hun spillede med i teenage-serien 'One Tree Hill', som kørte på TV3. I forbindelse med optagelserne til den, oplevede hun også at få overtrådt sine grænser.

Hun er tidligere stået frem sammen med andre af både de kvindelige ansatte og skuespillere og har fortalt, at skaberen bag den serien udsatte dem for sexchikane.

Mark Schwan, som manden bag serien hedder, er anklaget for at have taget på kvinder og udsat dem for verbale overgreb. Herunder også Sophia Bush.

Nogle gange foregik overgrebene foran en hel gruppe fra holdet, som vendte det blinde øje til.

Heldigvis var det oftest, at Schwan ikke var til stede, da han ikke boede og arbejdede i en anden by, end hvor serien blev filmet.