De blev kendte for et liv i sus og dus med kaninører, men en ny dokumentar viser en anden virkelighed.

Holly Madison var kærester med den afdøde Playboy-grundlægger Hugh Hefner fra 2001 til 2008.

I serien 'The Girls Next Door', der rullede over skærmen fra 2005-2010, kunne man få et eksklusivt indblik i livet hos kvinderne, der boede i Playboy Mansion.

Dengang handlede programmet om kvinderne og Hugh Hefners ekstravagante liv med store fester og en dyr livsstil.

Den tidligere Playboy-stjerne Holly Madison med daværende kæreste og stifter af Playboy Hugh Hefner Foto: Westcom/STAR MAX/IPx Vis mere Den tidligere Playboy-stjerne Holly Madison med daværende kæreste og stifter af Playboy Hugh Hefner Foto: Westcom/STAR MAX/IPx

Men mandag havde den nye dokumentarserie 'The Playboy Murders' premiere med Holly Madison i hovedrollen, og denne viser et knapt så lykkeligt liv.

Serien fortæller, hvordan 'mord, voldtægter, anklager og konspirationsteorier' var en del af livet i Playboy-universet.

'The Playboy Murders' kaster blandt andet lys over Playboy-kvindernes tragiske dødsfald.

Liget af den tidligere Playboy-model blev fundet parteret i en affaldscontainer. Foto: Unknown Vis mere Liget af den tidligere Playboy-model blev fundet parteret i en affaldscontainer. Foto: Unknown

Det første afsnit handler om mordet på den tidligere Playboy-model Jasmine Fiore, hvis nøgne og parterede liv blev fundet smidt sammen i en kuffert og efterladt i en affaldscontainer.

Jasmine Fiores eksmand Ryan Alexander Jenkin blev sigtet, men da politiet ankom for at anholde den 32-årige mand, blev han ifølge CBS News fundet død på et motelværelse efter at have taget sit eget liv.

Da politiet fandt liget af den tidligere Playboy-model, var de ikke i første omgang i stand til at identificere liget, fordi det manglede fingre og tænder.

Under obduktionen blev Jasmine Fiores brystimplantater fjernet, og politiet var i stand til at identificere liget, fordi implantaterne indeholdt et serienummer.

Politiet fortalte dengang, at de havde fundet et brev, hvori Fiores eksmand havde skrevet, han elskede hende, men at han var vred, fordi han mente, at hun var ham utro.

Holly Madison kendte ikke Fiore personligt, men fortæller til New York Post, at hun også havde en historie med at blive misbrugt af mænd

»Jasmine var udsat for en frygtelig forbrydelse og var involveret i et voldeligt forhold, » fortæller Madison og fortsætter

»Jeg var også i et misbrugsforhold, men dengang med Hugh Hefner, som var følelsesmæssigt og mentalt kontrollerende.«

Hugh Hefner døde i 2017 i en alder af 91.