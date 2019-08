Liberal Alliances tidligere pressechef Line Ernlund skal fremover lave Go’ Aften Danmark for Nordisk Film.

Det skriver den 45-årige journalist på LinkedIn.

‘Første dag på nyt job som redaktionschef hos Nordisk Film. Glæder mig vanvittigt meget til at lave tv igen,’ lyder det i opslaget, der fortsætter:

‘(Glæder mig til at, red.) fortælle historier. Arbejde med udvikling & engagement. På et af de stærkeste brands - nemlig Go' Aften. Og ikke mindst at gøre det i samarbejde med en række af de dygtigste tv-folk.’

Journalisten har siden maj 2017 været pressechef for det liberale parti. Men efter det ringe folketingsvalg, hvor partiet gik 13 mandater ned, stoppede hun i juli.

Dermed vender hun nu tilbage til journalistikken. Noget, hun har stor erfaring med.

Tidligere har hun nemlig været journalist og redaktør på TV 2 Sporten samt vært på TV 2 Nyhederne.

Hun kan desuden skrive perioder som journalist på TV 2 og DR på CV’et, ligesom hun i løbet af sin karriere også har været redaktionschef på B.T..

Særligt fodbold har den 45-årige journalist haft stor journalistisk succes med.

I 2008 blev hun kåret som årets kvindelige sportsvært.

Derudover har hun i tre år været bestyrelsesmedlem i Danske Sportsjournalister.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Line Ernlund, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage.