Ville du kunne bo fem uger sammen med et menneske, du lige har mødt?

Udfordringen er en del af eksperimentet i DRs 'Gift ved første blik', hvor deltagerne efter bryllupsfesten har fem uger i hinandens selskab til at finde ud af, om de vil forblive gift.

Indtil nu er kun fire par stadig sammen i dag, og spørger man sognepræst Michael Brautsch, der har været med til at matche parrene i de seneste fem sæsoner, har flere af deltagerne været for hurtige til at give op.

»Det, at de starter med at blive gift, gør det jo forpligtende. De er ikke bare på date, men har valgt at gøre noget seriøst, der kræver en max indsats,« forklarer han.

»Så har de skudt skylden på matchet og ment, at de ikke passer sammen. Det er et fint argument, hvis man har boet sammen i de fem uger, men man skal altid holde den dør åben, at man efter fire uger og fire dage en sen nattetime pludselig ser den anden i et nyt lys.«

Michael Brautsch fortæller, at han simpelthen er overrasket over, at man kan melde sig til så vildt et koncept og så ikke yde en maksimal indsats.

»Det rammer mig et sted. At man giver op efter tre dage eller to uger, har jeg ikke meget tilovers for. Det kan jeg simpelthen ikke forstå.«

Sognepræst Michael Brautsch. Foto: Nils Meilvang Vis mere Sognepræst Michael Brautsch. Foto: Nils Meilvang

I den nye aktuelle sæson syv af 'Gift ved første blik er Michael Brautsch ligesom psykolog Mette Smidt ikke længere en del af ekspertholdet.

Han fortæller, at han sammen med produktionsselskabet som altid evaluerede på den seneste sæson, og de blev enige om, at det efter seks sæsoner ville være en god ide at prøve noget nyt af.

»I år er der for eksempel mere fokus på attraktion. Med de samme eksperter år efter år kommer man også lidt til at sige de samme ting igen og igen. Det er svært hele tiden at finde på nye synonymer for det samme,« forklarer han og tilføjer:

»Jeg er på ingen måde ærgerlig over det. Jeg er kun nysgerrig på, hvordan de laver det i stedet, og hvis de spørger mig igen en anden gang, så snakker vi om det. Jeg har kun været glad for den rolle, jeg har haft, og de ting, jeg har fået ud af det.«

Dette par er Michael Brautsch mest stolt af Det par, som Michael Brautsch er mest stolt over at have sat sammen, er Randi og Niels fra sæson tre, som stadig er sammen i dag. »Niels røg, og for Randi kunne det ikke blive værre. Havde det været en blinddate, havde han aldrig fået en ny chance. Da de til sidst skulle vælge, om de ville forblive sammen, sagde Randi, 'jeg synes ikke, det er rart, at Niels ryger, men han er jo manden i mit liv, så selvfølgelig skal vi fortsat være gift'.« Det, synes Michael Brautsch, viser styrken i eksperimentet. At man kan matche folk med hinanden, og det så lykkedes dem at forblive sammen efter at have givet det en reel chance.

Spørgsmålet er så, om han får tid til et eventuelt comeback.

Ved siden af sit daglige job som sognepræst stiller han nemlig for første gang op i politik, når han ved det kommende kommunalvalg stiller op for Det Konservative Folkeparti på Frederiksberg, hvor han blandt andet vil have fokus på de mest udsatte i samfundet.

»Jeg er stille og roligt gået i gang med det, hvilket gør mig måske lige så usikker og nervøs som deltagerne i 'Gift ved første blik'. Jeg synes i den grad, at det er grænseoverskridende at skulle føre valgkamp, så jeg er gået ydmygt til værks,« fortæller han med et grin.

I stedet for Michael Brautsch og psykolog Mette Smidt har man i den nye sæson af 'Gift ved første blik' valgt at bruge adfærdspsykolog Annemette Staal, psykolog Jacob A. Cornett og livsstilsekspert Julia Lahme.

Psykolog Gert Martin Hald, der har været med fra første sæson, er stadig med på holdet.