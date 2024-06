Jan Lehrmann er ved at være rigtigt tæt på de ni nuller.

For det går rigtigt godt for den driftige investor, der for alvor blev kendt i DR-sucessen 'Løvens hule' – så godt, at han ikke er langt fra at kunne kalde sig milliardær.

Det skriver Finans.dk.

Her lyder det, at Jan Lerhmans hovedselskab Lehrman Family med det seneste årsresultat på lige over 50 millioner kroner har fået egenkapitalen op over 900 millioner kroner.

»Haha. Ja, vi nærmer os. Langsomt, men sikkert,« skriver han i en mail til Finans.dk.

Et kig på regnskaberne viser, at egenkapitalen nu er på 904.290.000 kroner.

Overskuddene i de seneste år har set sådan ud og har altså gennemsnitligt været på lige over 110 millioner kroer:

2019: 17,683 millioner kroner.

17,683 millioner kroner. 2020: 261,290

261,290 2021: 203.756

203.756 2022: 38,713

38,713 2023: 50,949

Til Finans.dk fortæller Jan Lerhmann, at strategien nu lyder på færre, men større investeringer.

Han forventer videre, at overskuddet for i år kommer til at være i området 30-60 millioner kroner.

Så det bliver altså med al sandsynlighed ikke i år, at han krydser den store milliard-milepæl.