Der har længe været spekuleret i, hvordan den kommende sæson af 'Paradise Hotel' ville tage sig ud.

Og nu er de første fire deltagere blevet bekræftet til det, der skal være realityformatets tilbagevenden til rødderne.

De tidligere 'Paradise Hotel'-deltagere Anne Plejdrup, Patrick Holsøe, Sarah Dohn og Sille Nimholm dukker nemlig op i den nye sæson, afslører Viaplay.

'Paradise Hotel' har siden de tilbagevendende deltagers sæsoner undergået noget af en forvandling, som Viaplay nu med den nye sæson vil forsøge at trække i land på.

'Paradise Hotel' vender tilbage til rødderne med fire tilbagevendende deltagere. Foto: Viaplay.

Over tre sæsoner forsøgte Viaplay at gøre det velkendte realityprogram mere inkluderende, men for nyligt bekræftede streamingtjenesten altså endeligt, at man havde 'dummet' sig med forsøget.

Derfor vil der i den kommende sæson igen være fokus på drama og intriger, og det skal de fire første bekræftede deltagere altså hjælpe med.

De tre kvindelige deltagere Anne Plejdrup, Sarah Dohn og Sille Nimholm har også alle stået i finalen i 'Paradise Hotel' før, hvor de dog blev snydt for pengene til sidst i den afgørende troskabstest.

Anne Plejdrup har tilmed deltaget i 'Paradise Hotel' to gange før, og nu er hun altså tilbage for tredje gang.

Den tidligere vinder Anne Plejdrup vender tilbage i 'Paradise Hotel' for tredje gang. Foto: Viaplay / Janus Nielsen.

En anden, der vender tilbage til realityprogrammet, er værten Rikke Gøransson.

Hun har tidligere været fast vært på programmet, men overlod sæsonerne, hvor Viaplay prøvede at reformere formatet, til beautyinfluenceren Emil Olsen.

Han er siden røget ud, og nu er det hans makker Olivia Salo og tilbagevendende Rikke Gørranson, der bliver værtsparret i den kommende sæson.

'Paradise Hotel' får premiere 31. oktober på TV3 og Viaplay.

