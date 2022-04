1,7 millioner danskere så i 2013 afslutningen på tredje sæson af 'Borgen'. Kun halvdelen har set fjerde sæson i år. Hvad er der gået galt?

Efter ni års pause gjorde Sidse Babett Knudsen 13. februar comeback som Birgitte Nyborg i en ny omgang af DRs politiske dramaserie.

På ni år har danskernes medievaner ændret sig markant, men selvom man tæller streaming med, er den nye fjerde sæson ifølge analysebureauet Nielsen ugentligt 'kun' blevet set af omkring 750.000 danskere.

Det er stadig nok til en placering blandt ugens mest sete programmer, alligevel har man tabt en stor del af seerne.

B.T. har spurgt en håndfuld gamle 'Borgen'-fans, hvorfor de ikke længere er så begejstrede for serien.

»Jeg havde glædet mig enorm meget til den nye sæson, men allerede halvvejs i første afsnit syntes jeg, det var møghamrende kedeligt,« lyder det fra Camilla Christensen fra Rødovre, der tilføjer:

»Det var langtrukkent, der skete ikke noget. Jeg gav det en chance til, men da afsnit to var lige så kedeligt, valgte jeg at stoppe.«

Frank Kronbo fra Odder er enig i, at hovedhistorien i den nye sæson 'er lidt en kedelig omgang'.

Sidse Babett Knudsen er tilbage som Birgitte Nyborg. Foto: DR Vis mere Sidse Babett Knudsen er tilbage som Birgitte Nyborg. Foto: DR

Han kan stadig godt lide skuespillet og synes, det er flot filmet, men han bryder sig ikke om, at man i denne omgang har fokuseret på ét hovedplot med fundet af olie i Grønland.

»Desværre for mig er Grønland lidt langt væk og usexet. Havde der været to-tre afsnit om olie i Grønland, havde det ikke været så slemt, men et tema udelukkende om det vidner i min optik om, at Adam Price er blevet lidt doven.«

Frank Kronbo tilføjer, at det derudover er et stort problem, at man ikke har fået Pilou Asbæk med i den nye sæson.

Det er Andreas Dalgaard Kisum fra Glostrup enig i.

Hvad synes du om fjerde sæson af 'Borgen'?

»Jeg har set med i år, men man kan mærke Pilous fravær. Han betød meget i forhold til humor, og så havde hans rolle også mere karakter end for eksempel Birgitte Nyborgs nye ministersekretær Oliver.«

Andreas Dalgaard Kisum savner også Ole Thestrup, men da han som bekendt døde i 2018, er det ikke noget, man kan bebrejde fjerde sæson af 'Borgen'.

Til gengæld er han ærgerlig over, at Morten Kirksov, der i de første sæsoner spillede Birgitte Nyborgs departementschef i Statsministeriet, er skubbet til side til fordel for Magnus Millang som ny departementschef i Udenrigsministeriet.

»Magnus Millang gør det egentlig godt, men man mangler Morten Kirkskovs seriøse side. Magnus ses altid som en sjov skuespiller, så at sætte ham i rollen som den seriøse embedsmand forstår jeg ikke helt.«

Mikkel Boe Følsgaard og Nivi Pedersen er nogle af de nye skuespillere i 'Borgen'. Vis mere Mikkel Boe Følsgaard og Nivi Pedersen er nogle af de nye skuespillere i 'Borgen'.

Anette Kjærsgaard fra Malling ved Aarhus følger også stadig med, men synes ikke, den nye sæson er lige så fængende som de tidligere.

»Jeg synes, det handler for meget om Grønland og ikke særligt meget om Christiansborg. Der mangler alt det drama, der foregik på Borgen mellem politikerne og dramaet på hjemmefronten,« forklarer hun.

Lisbet Svendsen fra Allerede i Nordsjælland ser slet ikke med længere.

»Jeg synes, karaktererne er blevet mindre nuancerede og for karikerede. De handler og agerer på en måde, som jeg ikke bryder mig om. Det er 'alt eller intet', synes jeg, og det minder måske lidt for meget om virkelighedens politikere – så måske er det min generelle skepsis over for politikere og deres løfter, der slår igennem?« forklarer hun.