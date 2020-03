Corey Feldman er tidligere barnestjerne, og han siger, han blev del af en underholdningsbranche, hvor magtfulde mænd benyttede deres position til at udnytte børn.

Noget, han beskriver i en ny dokumentar, som skulle komme senere i denne måned. I dokumentaren skulle der blive afsløret nogle helt særlige detaljer, som Feldman indtil nu har holdt hemmelige.

Blandt andet siger han, at han vil afsløre et navn på en person, som alle i hele verden kender. En person, som ifølge den tidligere barneskuespiller skulle være pædofil, skriver News.com.au.

Den meget berømte og angiveligt kriminelle person er dog ikke den eneste, som Feldman vil løfte sløret for.

I dokumentaren, som kommer til at hedde 'My Truth: The Rape of 2 Coreys' bliver navne på en hel række magtfulde mænd nemlig offentliggjort.

Det er dog ikke uden en vis risiko, at Feldman står frem med sine oplysninger, siger han.

Ifølge barnestjernen har han været udsat for et kæmpe pres, efter han gik i gang med at lave dokumentaren. Hvor han tidligere har skrevet en biografi om samme problem, så er det første gang, han nævner folk i forbindelse med anklagerne.

Han siger, at han har oplevet, at folk vil gøre ham ondt på grund af dokumentaren.

»Selvfølgelig er vi bange. Der har været to forsøg på at slå mig ihjel. Der kunne klart komme flere. Vi håber det ikke, men man ved ikke, hvad der sker. Det er meget skræmmende. Det er meget, meget skræmmende,« siger Feldman i et interview i amerikansk tv.

Sagen handler ikke kun om de overgreb, han siger, han selv blev udsat for, men også om nogle, der gik ud over hans gode ven Corey Haim, der døde i 2010.

Haim skulle ifølge Feldman have været udsat for en fuldbyrdig voldtægt, og den skulle være begået af den magtfulde person, som verden kender, skriver det amerikanske medie Entertainment Weekly.

I dokumentaren har Corey Feldman fået hjælp af folk, der kendte Haim, mens han levede. De er med til at verificere den historie, som Feldman angiveligt kommer til at afsløre.