Netflix-serien 'Stranger Things' er for tiden aktuel med sin fjerde sæson.

Den nye sæson har i alle sine syv uger været den absolut mest sete serie på Netflix – og på de følgende pladser finder man alle de tidligere sæsoner.

Måske netop derfor har skaberne bag den uhyre populære serie – brødrene Matt og Ross Duffer – set sig nødsaget til at komme med en indrømmelse.

For i et stort interview med Variety afslører 'Stranger Things'-skaberne, at de har fået særtilladelse af Netflix til at ændre i tidligere afsnit – og har benyttet sig af den særtilladelse.

Tvillingerne Matt og Ross Duffer er skaberne af Netflix-storhittet 'Stranger Things'. Her ses de til premieren på hitseriens tredje sæson i Californien. Foto: CHRIS DELMAS Vis mere Tvillingerne Matt og Ross Duffer er skaberne af Netflix-storhittet 'Stranger Things'. Her ses de til premieren på hitseriens tredje sæson i Californien. Foto: CHRIS DELMAS

Særligt pinligt var fejlen med karakteren Will Byers' fødselsdag.

For i fjerde sæson blev det nævnt, at skuespiller Noah Schnaps karakter havde fødselsdag i maj – selvom fødselsdatoen allerede i anden sæson var blevet fastlagt som 22. marts.

»Jeg tror, vi kommer til at 'George Lucas' det,« siger Matt Duffer i videointerviewet med henvisning til 'Star Wars'-skaberens velkendte trang til at ændre på sine film efterfølgende.

Brødreduoen har tidligere – ligeledes til Variety – fortalt, at løsningen på fødselsdagsproblemet formentligt blev at dubbe et 'maj' ind i stedet for et 'marts' i afsnittet i sæson to.

'Stranger Things'-hovedkarakteren Will Byers spilles af skuespilleren Noah Schnap. Vis mere 'Stranger Things'-hovedkarakteren Will Byers spilles af skuespilleren Noah Schnap.

Men nu fortæller Matt og Ross Duffer, at de ikke har stoppet, mens legen var god.

»Vi har også George Lucas'et ting, som folk ikke ved noget om,« indrømmer Matt Duffer nu til filmmagasinet.

Hvad det er for ændringer må folk dog selv »sammenligne« med de fysiske kopier af serien, siger brødrene.

Men de forsikrer om, at det ikke er radikale ændringer, de har lavet i den seneste fjerde sæson.

'Stranger Things 4' har siden udgivelsen på Netflix været den absolut mest sete serie - både i udlandet og herhjemme. Det viser Netflix' egne opgørelser. Foto: Netflix Vis mere 'Stranger Things 4' har siden udgivelsen på Netflix været den absolut mest sete serie - både i udlandet og herhjemme. Det viser Netflix' egne opgørelser. Foto: Netflix

»Nogle af de visuelle effekter. Det er ikke sådan historien, men essentielt lapper du billeder ind. Jeg tror aldrig, Netflix har tilladt nogen at lappe i åbningsugen eller bare weekenden,« lyder det fra Ross Duffer.

»Vi var sådan: 'Jamen, måske vi skulle prøve det denne her gang' – og resultatet blev fint!«.

Det er allerede bekræftet, at hitserien 'Stranger Things' får en femte og afsluttende sæson – og ikke at forglemme en spin-off-serie.