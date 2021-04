»En ulykke på en motorvej tog min datter fra mig, og jeg savner hende og elsker hende.«

Sådan lød det blandt andet fra en tydeligt rørt Thomas Vinterberg, da han natten til mandag dansk tid indtog den helt store scene i Los Angeles, USA.

Her havde han den danske instruktør netop vundet en Oscar for filmen 'Druk', som var nomineret i kategorien bedste internationale film.

Filmen har han dedikeret til sin datter Ida, som skulle have haft en rolle i filmen, men som døde i en bilulykke kort efter optagelsernes begyndelse tilbage i 2019.



Derfor var det en yderst følelsesladet tale, Vinterberg leverede. En tale, som i den grad har vakt opmærksomhed ude i den store verden.

Tomas Vinterberg var meget rørt under sin takketale. Foto: A.M.P.A.S

'Vinterberg blev mere og mere følelsesladet,' skriver amerikanske People for eksempel og fortsætter:

Han forsøgte først at holde sin tårer tilbage, men måtte lade falde, da han tænkte tilbage på sin datters talent og hjælp til manuskriptet.'

Good Morning America har kaldt det en 'følelsesladet tale', mens britiske The Independent og Express skriver, at Thomas Vinterberg 'brød sammen under sin rørende tale'.

Også australske ABC Net i Australien har udgivet en artikel om den danske instruktørs takketale.

Det samme har norske Dagbladet, som – udover hyldesten til datteren – også nævner, at Vinterberg takkede Mads Mikkelsen for sin præstation i filmen.

