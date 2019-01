Den danske filminstruktør Thomas Vinterberg har gennem karrieren arbejdet med en hel del verdensstjerner som Sean Penn, Carey Mulligan og senest Colin Firth.

Men selvom der er tale om store stjerner, har Thomas Vinterberg aldrig været bange for at sætte sine skuespillere på plads - uanset status.

»Jeg kan huske, da jeg arbejdede med Carey Mulligan første gang, at hun var flad af grin og befriet over, at jeg sagde, hun var dårlig. Det havde hun ikke prøvet før,« forklarer Thomas Vinterberg.

»Jeg sagde til hende: Vær sød at gøre det igen, men gør det med ynde. Hun svarede: Hvad sagde du? Og så begyndte hun at grine, og jeg kunne mærke en stor lettelse, for hun var sikker på at få at vide, hvad jeg syntes, og det betød, hun hengav sig.«

Thomas Vinterberg prøver allerede i forberedelserne til sine film at undgå en situation, hvor man skal ud i magtspil med store stjerner og deres agenter, men af og til er der opstået gnidninger, hvor instruktøren har måttet være konsekvent. Selv over for de helt store stjerner.

»Jeg kan huske, da jeg havde æren af at arbejde med Sean Penn, og jeg syntes, det, han lavede på de første 15 optagelser, var dybt overspillet. Så tænkte jeg: Nå, skal jeg være hans ven eller være dansk. Og så valgte jeg at være dansk,« forklarer instruktøren, der arbejdede med Sean Penn på filmen 'It’s all about love'.

Med det ‘at være dansk’ refererer Thomas Vinterberg til det ry, danske filmfolk og skuespillere har i udlandet. Her er danskere kendt som dem, der blander sig, siger deres mening, tør berøre det svære og sige tingene, som de er. På og uden for lærredet.

»Jeg gik hen til ham og sagde: Det er rubbish (noget møg, red.), det, vi har lavet indtil nu. Så eksploderede han fuldstændig. Holdet blev sat på pause, og han gik ud i sin trailer. Det var ikke et skænderi, men noget, der lignede et skænderi,« fortæller Thomas Vinterberg.

Selvom stjernen brokkede sig, gav instruktøren sig dog ikke.

»Jeg holdt lidt fast, for vi er jo også nogle små stædige hobbitter. Så fik jeg det fuldstændig, som jeg ville have det, og han var meget underdanig og hengiven, også når jeg har talt med ham efter. Det gav noget respekt,« siger Thomas Vinterberg.

I dag må han dog tilstå, at det viste sig, skuespilleren havde ret.

»Da jeg kom hjem, så var det faktisk de første 15 optagelser, der var de bedste, så han havde sgu ret. Han vidste godt, hvad han kunne og ikke kunne. Shit happens. Det må jeg fortælle ham en dag,« griner Thomas Vinterberg.

Blå bog Thomas Vinterberg Thomas Vinterberg er født 19. maj i 1969 og er 49 år gammel

Blev i 1993 uddannet fra Den danske filmskole med afgangsfilmen Sidste omgang, der blev Oscar-nomineret året efter.

Thomas Vinterberg stiftede i 1995 Dogme-bevægelsen med Lars von Trier.

Filmen Festen fra 1998, der er lavet efter dogme-principperne, blev Vinterbergs store gennembrud i hele verden.

Siden har han lavet flere udenlandske og danske film, hvor især Jagten fra 2012 med Mads Mikkelsen i hovedrollen gik sin sejrsgang.

Filmen Kursk er Thomas Vinterbergs største og dyreste film til dato med et budget på omkring 280 mio. danske kroner.

Privat er Thomas Vinterberg gift med skuespiller Helene Reingaard Neumann og har tre børn.

På instruktørens seneste spillefilm Kursk om den russiske ubåd, der sank i 2000, har han arbejdet sammen med Oscar-vinderen Colin Firth.

Her har der dog været alt andet end problemer. Colin Firth har villet arbejde med Thomas Vinterberg de seneste 15 år, og den verdensberømte skuespiller overraskede i den grad den danske instruktør positivt, da han fik chancen.

»Han er en helt fantastisk fyr, for han er filmstjerne og verdenskendt, og samtidig er han super ydmyg, ikke på stoffer, kommer til tiden og kan sine replikker. Han er virkelig godt opdraget. Faktisk så godt opdraget, at han var nervøs, inden han skulle på optagelse, hvor jeg havde forestillet mig, det var et greb i lommen på ham,« siger Thomas Vinterberg.

Kursk har premiere den 24. januar.