»Vi ville lave en film, der hylder livet. Og fire dage inde i optagelserne skete det umulige – en ulykke på motorvejen tog min datter fra mig. Nogen, der kiggede på deres telefon. Vi savner hende, og jeg elsker hende.«

Thomas Vinterberg havde en lang liste af kollegaer, som fik en tak med på vejen, da han søndag nat vandt en Oscar for bedste internationale film. Men den største tak gik til hans datter Ida, som skulle have været med i 'Druk', men endte med at få en endnu større betydning for filmen end ventet. Desværre på en ubærlig baggrund.

Allerede sidste år fortalte Thomas Vinterberg til Politiken, at det ikke var muligt at fortælle om 'Druk' uden at fortælle om Ida. Om ulykken. Og om mobiltelefonen og de skæbnesvangre sekunders uopmærksomhed.

»Fordi der vil være stor nysgerrighed, men også fordi det er vores liv. Og det er også blevet en stor del af denne her film. Så hvis jeg ikke fortalte den historie, ville det være så stor en elefant i rummet,« sagde han forud for filmens premiere.

Skuespillerne Lars Ranthe, Magnus Millang, Susse Wold og resten af holdet bag filmen 'Druk' så Thomas Vinterbergs takketale på storskærm hjemme i Danmark, da de ikke måtte komme med til Los Angeles under de nuværende coronarestriktioner. Foto: Ida Marie Odgaard

Til Politiken fortalte han også, hvad der skete lørdag 4. maj 2019, da Ida og hendes mor var på vej hjem efter et par dage i Paris, hvor den 19-årige studerende havde besøgt nogle venner.

SAS strejkede, så Thomas Vinterbergs ekskone, Maria Walbom, havde tilbudt at køre sin datter derned i bil, og nu skulle de hjem. Men trafikken på den belgiske motorvej sneglede sig af sted på grund af noget vejarbejde. Vejarbejde, som den rumænske arbejder i Folkevogn Transporteren bag dem ikke have set, fordi han fumlede med sin mobiltelefon.

Thomas Vinterberg er blevet fortalt, at Ida ikke nåede at mærke noget, da varevognen bragede ind i bilen og slog hende ihjel på stedet. Og den forklaring tror han på. For et halvt år efter ulykken mødtes han med de to midaldrende belgiske tvillingebrødre, som havde reddet Ida og hendes mor ud af bilen, inden den eksploderede og forvandlede sig til en solplet og efterlod en hjulkapsel, som instruktøren har gemt i en pose på sit kontor.

»Der er detaljer, jeg undgår, fordi jeg ikke tror, at min ældste datter og min ekskone er klar til at læse det. Men jeg blev beroliget. For det var meget smukt. Og meget endegyldigt. Hun sad helt fredfyldt og var helt død, allerede da de åbnede døren. Og der var intet blod,« fortalte han til Politiken.

Thomas Vinterberg med sin hustru, Helene Reingaard Neumann, og to døtre fra sit tidligere forhold, Nana og Ida, ved Berlin International Film Festival i 2016. Foto: JENS KALAENE

'Druk' er dedikeret til Ida. Det står til sidst i rulleteksterne. Og Thomas Vinterberg gentager det gerne. Senest under nattens takketale:

»Den handler om at miste kontrol i livet, som jeg mistede kontrollen i mit eget liv,« sagde han fra scenen, mens han kæmpede med at holde tårerne tilbage.

Men at 'Druk' er Idas film, er ikke tomme ord eller en beslutning truffet på bagkant. Hans mellemste datter havde været en del af projektet, allerede inden det stod klart, at hun ikke ville få mulighed for at følge det til dørs.

Hun skulle have haft sin skuespildebut i 'Druk'. Den blev filmet på hendes gymnasium, Aurehøj Gymnasium, statisterne var hendes venner, og rollen som Mads Mikkelsens karakters yngste barn skulle have været Ida Vinterbergs.

Kort tid inden ulykken i Belgien havde hun læst manuskriptet. Og hun var vild med det fra ende til anden. Ordene, budskabet, selve filmens ånd.

»Hun glødede af begejstring. Hun elskede det, og hun følte sig set. Og hun skulle have været med i filmen, og hvis nogen tror på, at hun er med os i aften på en eller anden måde, så vil de kunne se hende klappe og juble med os,« sagde Thomas Vinterberg i sin takketale.

»Vi endte med at lave filmen til hende – som et monument til hende.«

For Thomas Vinterberg vidste, at han måtte fortsætte, selvom Zentropa gav ham mulighed for at udskyde eller helt droppe filmprojektet.

Thoms Vinterberg med sine fire hovedrolleindehavere, Thomas Bo Larsen, Mads Mikelsen, Lars Ranthe og Magnus Millang. Foto: Ida Marie Odgaard

»Det gav ikke mening at fortsætte, men det gav heller ikke mening ikke at fortsætte. Det ville hun have hadet. Så vi besluttede at lave filmen til hende. Det var den eneste måde, vi kunne gøre det på,« har han sagt til IndieWire.

Så efter en kort pause vendte en skælvende Thomas Vinterberg tilbage.

Til IndieWire har hovedrolleindehaveren Mads Mikkelsen fortalt, at skuespillerne holdt et møde, hvor de talte om, hvordan de skulle gribe det an. For selvom 'Druk' er både melankolsk og alvorlig, er det også en komedie.

Og flere både foran og bag kameraet er tætte venner og havde været i Thomas Vinterbergs inderkreds i årevis. Men måtte man grine og have det sjovt med hinanden, når én i selskabet netop havde gennemlevet sit livs største tragedie?

»Men vi besluttede, at vi ville gøre det, som han gerne ville have det. Det var det, han havde brug for,« fortalte Mads Mikkelsen til IndieWire, mens Thomas Vinterberg supplerede:

»Hvis du griner ad de fire mænd i filmen, så er det, fordi de kæmpede hårdt hver dag for at få deres instruktør til at grine.«

Og under sin takketale takkede Thomas Vinterberg også sin ven og hovedrolleindehaver. For alt:

»Mads, du gav os dit bedste. Ikke bare for filmen, men for min datter. Og det vil jeg aldrig glemme.«

Thomas Vinterberg med sin Oscar-statuette. Foto: POOL

Men trods støtten fra kollegaerne var enkelte scener fortsat umulige at lave.

Under optagelserne af studenter, der hoppede fulde og lykkelige rundt på Aurehøj Gymnasiums gange, som Ida Vinterberg selv havde gjort kort forinden, måtte han overlade instruktørstolen til sin nære ven og medforfatter på manuskriptet, Tobias Lindholm.

Imens gik han ud på toilettet og græd, har han fortalt til Politiken.

Men filmen blev færdig. Mere end færdig. Den blev en Oscar-vinder og 'en hyldest til livet', som Thomas Vinterberg kaldte den søndag nat, mens han stod med den gyldne statuette i hånden og med hele verdens øjne hvilende på sig.

Også Idas. Den danske instruktør er nemlig overbevist om, at hans datter har fulgt med i filmens succes fra, hvor end hun nu befinder sig – og måske endda haft en lille finger med i spillet.

»Ida, det her er et mirakel. Og du er en del af miraklet. Måske har du trukket i nogle tråde, det ved jeg ikke – men den her er til dig,« sagde den stolte far og Oscar-vinder.

Mandag aften kom det frem, at verdensstjernen Leonardo DiCaprio har købt rettighederne til en amerikansk udgave af 'Druk'.