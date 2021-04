Det er en glad, men også lettet Thomas Vinterberg, som B.T. taler med dagen efter, han hev en Oscar hjem til Danmark.

Men selv om mange døre nu står åbne for den kendte instruktør, så forventer han ikke, at karrieren fremover skal foregå i USA.

»Nej, jeg er her nu (i Los Angeles, red.), og jeg vil sige, at jeg tror ikke, at Los Angeles bliver noget sted for mig. Det er så anderledes, end det jeg tror på,« lyder det fra Vinterberg, der stadig er lidt præget af aftenens feststrabadser.

»Humøret har det bedre end hovedet,« griner han og fortæller, at selv om han mødte nogle kendte navne, så var det alligevel en anderledes Oscar-fest, da den grundet corona-pandemien var ret opdelt.

Thomas Vinterberg havde svært ved at skjule begejstringen, da han vandt en Oscar.

Det er under et døgn siden, at han stod på scenen og modtog sit livs første Oscar for i kategorien Bedste internationale film for filmen ‘Druk’.

En film, der startede som en drøm, men blev ramt af en tragedie undervejs. Da Vinterberg i 2019 var blot fire dage inde i optagelserne til 'Druk', mistede hans 19-årige datter Ida livet på tragisk vis i en trafikulykke i Belgien. Sorgen over tabet var overvældende, men alligevel fandt Thomas Vinterberg styrke til at lave 'Druk' færdig.

»Da hun gik bort, og denne her film på en eller anden måde reddede mig fra at blive sindssyg, tror jeg, at jeg lavede den for hende og til hende som en eller anden slags monument over min datter. Og derfor blev det meget vigtigt, at det blev en livsbekræftende film,« har Vinterberg tidligere fortalt til B.T.

I sin takketale ved Oscar-uddelingen nævnte han Ida og den betydning, hun har haft for filmen.

Thomas Vinterberg med sin kone Helene Reingaard Neumann.

Han er blevet meget rost for sin rørende tale, men ifølge Vinterberg var det ikke let at forberede sig til talen. Og han er glad for, at det er overstået.

»Jeg er glad og lettet. Jeg har været ret nervøs for at skulle holde tale. Det er en svær genre at holde sådan en tale, for den her film er lavet af så mange af mine venner, der har budt ind med så meget.«

»Thomas Bo Larsen, som jeg har lavet film med i 25 år, Tobias Lindholm, Mads, Magnus. De er allesammen mine venner, som jeg ser privat, og som har investeret hele deres liv i det her projekt. Det er mennesker, som jeg gerne vil give en tak på scenen, samtidig med, at jeg har fået at vide, at der er et minut, og at jeg har fået at vide, at det keder andre mennesker, når man begynder at sige navne.«

»I dag er jeg virkelig lettet over, at det med talen er overstået, og jeg er sindssyg glad for, at jeg har vundet en Oscar. At vi har vundet en Oscar. At Danmark har vundet en Oscar,« lyder det fra Vinterberg.

Skuespillerne Lars Ranthe, Magnus Millang og Susse Wold og holdet bag filmen Druk så årets Oscar-uddeling hos Zentropa.

Mens interviewet mandag aften dansk tid var i gang over zoom, blev der udsendt en pressemeddelelse om, at Leonardo DiCaprios produktionsselskab, Appian Way, har købt rettighederne til 'Druk' sammen med Endeavor Content og Makeready.

Og det er ikke det eneste tilbud, som Vinterberg har fået som følge af nomineringen og hjemtagelsen af Oscar-statuetten.

Vinterberg fortæller, at han gennem de seneste måneder har modtaget flere tilbud, men at han også allerede har sagt nej til dem.

For det første, fordi han gerne vil koncentrere sig om tv-serien ‘Familier som vores’, som han er ved at skrive, og som han sammen med Zentropa skal lave til TV 2.

Så stort er smilet, når man netop har vundet en Oscar.

Og for det andet, fordi den rigtige følelse endnu ikke har været der.

»At lave en film svarer lidt til at finde en partner i sit liv. Der skal ligesom være den der kemiske reaktion, der gør, at man bliver ved med at være interesseret og optaget af det og nysgerrig på det og drømme om det om natten. Og det har altså ikke være tilfældet. Og det er altså uagtet, hvor rig en person, man møder og hvor flot det ser ud, så bliver der nødt til at være den der ting,« lyder det fra Vinterberg, der også erkender, at det er svært at drømme endnu større, når man lige har vundet filmbranchens største pris.

»Det er lidt svært at komme videre. Lige nu er det bare sådan en drøm, der er gået i opfyldelse. Og lige nu drømmer jeg om, at min tv-serie skal blive lige så fantastisk, som den er inde i mit hoved,« lyder det fra Vinterberg, der sammen med Tobias Lindholm fik den ‘skæve idé’ til ‘Druk’ tilbage i 2013.

»Alle de usikkerheder, vi har haft, har vi tilsidesat, og så har vi fulgt en begejstring, og det har givet os en Oscar, og det har givet os en anerkendelse i hele verden, og det kan jeg bruge til noget. Det kan jeg tage med videre i min næste skriveprocess,« lyder det fra Vinterberg, der dog ikke vil afvise, at et udenlandsk tilbud måske en dag kan fange hans interesse.

»Hvem ved, det kan da også godt være, at der kommer et tilbud, der tænder mig. Det kan jeg ikke vide.«