Efter sin Oscar-sejr kan Thomas Vinterberg allerede mærke en øget interesse. Men den danske instruktør siger ikke ja til hvad som helst – det skal først og fremmest kunne mærkes i både hjerne, hjerte og kønsdele, fortalte han til B.T. kort efter showet søndag nat.

»Det føles ret godt. Det er jo den vildeste ære, man kan forestille sig, og som jeg sagde på scenen i dag, så har jeg gået og pønset på den situation, siden jeg var en lille dreng, der sad på et lokum og fantaserede Oscar-taler, og nu er den der, så det er lidt surrealistisk,« sagde han om at vinde en statuette for bedste internationale film med filmen 'Druk'.

Thomas Vinterberg var også – højst uvant for en ikkeamerikansk instruktør – nomineret til bedste instruktør, men måtte se sig slået af Chloé Zhao med filmen 'Nomadland'.

Efter Oscar-sejren talte B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dog med branchefolk, som nu har set et lys i Thomas Vinterberg.

Thomas Vinterberg med sin Oscar for bedste internationale film. Foto: Chris Pizzello Vis mere Thomas Vinterberg med sin Oscar for bedste internationale film. Foto: Chris Pizzello

Den danske instruktør er blevet så kommerciel, at han kan lave en Marvel-film, hvis han har lyst, lød vurderingen.

»Det sagde de ikke, da jeg havde lavet 'Submarino',« griner Thomas Vinterberg, da han bliver konfronteret med udsagnet.

Han har dog ikke planer om at lave superheltefilm i 'Marvel'-universet – og er i øvrigt heller ikke blevet inviteret til det.

Han har dog fået andre 'fabelagtige tilbud', som han siger.

Thomas Vinterberg og hans hustru Helene Reingaard Neumann, som også medvirker i filmen, på den røde løber inden årets Oscar-uddeling. Foto: Chris Pizzello Vis mere Thomas Vinterberg og hans hustru Helene Reingaard Neumann, som også medvirker i filmen, på den røde løber inden årets Oscar-uddeling. Foto: Chris Pizzello

»Men det er lidt ligesom at møde en kvinde, eller møde en mand, hvis man selv er en kvinde, eller møde en mand, hvis man er en mand, og man er til den slags – der skal jo være en kemi, der gør, at man vågner om natten og tænker: 'Der var noget der, som jeg bliver nødt til at undersøge nærmere.' Og det er ikke så tit, det sker,« siger han.

»Men ellers er det pissesvært at lave en film. Det tager så lang tid, så man er nødt til at have den der kemiske reaktion inde i hovedet og inde i hjertet eller i ens kønsdele, eller hvor det nu foregår, som gør, at man kan blive ved med at forfølge det gennem ild og vand i lang tid.«

Og den 'kemiske reaktion' fandt han i 'Druk', som han har skrevet på sammen med manuskriptforfatteren Tobias Lindholm, siden de fik ideen i 2013.

»Det er en forholdsvis anderledes film end noget, jeg har lavet før, og den strittede i alle mulige retninger og gør det stadig. Og vi forfulgte alligevel begejstringen inde i os selv over det projekt, og det viste sig at belønne sig, og det synes jeg godt, jeg kan tage med videre.«