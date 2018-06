Mandag blev DR-værten Thomas Skov Gaardsvig far igen. Denne gang til en lille søn.

'Nu er vi fire, og det er ret vildt og ret fantastisk! Uanset om vejret arter sig, så bliver det stadig verdens bedste sommer når vi 4 lige om lidt går på 2 måneders sommerbarsel sammen. Velkommen til verden min nye bedste ven,' skriver den nybagte mor, Emilie Gershøj Gaardsvig Bruhn, på Facebook.

32-årige Thomas Skov Gaardsvig og fruen har allerede datteren Ellen på to år.

Tidligere på året modtog han Men's Health-prisen for at gøre en særlig indsats for at sætte faderskabet på dagsordenen og være åben om udfordringerne mellem forældre og børn.

Det har han blandt andet øset ud af i podcast-serien 'Far, der er noget, vi skal tale om', som han lavede, efter hans far blev syg. Hans far døde for en måneds tid siden, fortalte han i et åbenhjertigt opslag på Instagram, hvor han glædede sig over, at han nåede at opleve sit barnebarn.

'Det, der bragte min far og jeg tættest på hinanden, var uden tvivl, da Ellen blev født. Han er så stolt af hende,' skrev han.