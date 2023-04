Thomas Heurlin har torsdag begæret sin virksomhed Impact TV konkurs.

Men nu planlægger tv-manden at smutte fra de coronalån til staten, han ikke kunne indfri og måtte begære sig konkurs på grund af, for at starte det hele op på ny, fortæller han til B.T.

»Jeg har vurderet, at det ikke var forsvarligt at fortsætte virksomheden på den baggrund, at vi var tvunget til at betale 487.000 kroner om måneden i et år i afdrag på vores coronagæld. Hvis det havde været 36 måneder, havde det været realistisk, men staten måtte ikke agere långiver, så man kan ikke få en længere tilbagebetaling,« forklarer Thomas Heurlin.

Kan du forstå, hvis det skurrer i ørene på nogen, at du smutter fra din gæld til staten og så bare starter en ny virksomhed?

»Jeg kan sagtens forstå, hvis det skurrer i ørene. Vi ville også gerne have betalt pengene tilbage, hvis det havde været en mulighed, men det kan vi ikke med de betingelser, der er,« forklarer Thomas Heurlin.

»Nu vil jeg gøre, hvad der skal til for, at Impact TV kan fortsætte. Men hvis jeg havde gjort det i den gamle virksomhed, så var vi lige så langsomt røget ned, hvor intet kunne reddes. Det kan det, når vi stopper nu.«

Heller ikke banken vil låne ham penge, forklarer han, ligesom han også har forsøgt at indhente kapital, ikke mindst ved både at sælge og pantsætte sit hus for at komme af med gælden.

Thomas Heurlin, dansk tv-producent, journalist, direktør og stifter af produktionsselskabet Impact TV. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Thomas Heurlin, dansk tv-producent, journalist, direktør og stifter af produktionsselskabet Impact TV. Foto: Thomas Lekfeldt

Så Thomas Heurlin indså, at han måtte følge det 'overraskende' råd fra sine revisorer og begære Impact TV konkurs – og smutte fra at tilbagebetale sine coronalån til staten.

»Så der er to store tabere. Den ene er skat, og den anden er mig. For jeg mister alt, jeg har skudt ind i firmaet de sidste tyve år. Jeg ved ikke, hvor meget det er, men det er mange millioner, plus jeg hæfter for alt, firmaet skylder i banken – men ikke coronagælden til staten,« forklarer tv-manden.

Nu er planen så at lave et 'nyt set up'.

I praksis betyder det at starte en ny virksomhed, som skal føre Impact TVS igangværende produktioner videre med de samme medarbejdere ved roret – gerne i samarbejde med et andet produktionsselskab, som Thomas Heurlin håber at kunne gå sammen med.

Han fortæller desuden, at han mærker en stor solidaritet fra sine medarbejdere, som alle gerne vil overføres til det nye selskab.