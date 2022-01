»Mit hoved havde det fint, men jeg kunne slet ikke kontrollere min krop.«

Årets første 'X Factor'-audition blev en følelsesmæssig rundtur for 43-årige Thomas Jensen, der efter tre ja'er fra dommerne alligevel begyndte at græde.

»Jeg havde haft så mange nerver på for inden. Det var noget, jeg havde ventet på i mange år, så tror, det var de mange indtryk op til, der gjorde at jeg var i en choktilstand,« fortæller han til B.T.

»Jeg havde forberedt mig rigtig godt, så min sang gik fint, og da dommerne så også var så søde overfor mig, blev jeg så rørt, at jeg græd en del bagefter, da jeg kom ud til min søster,« tilføjer han.

Det er anden gang, at Thomas Jensen stiller op i 'X Factor'.

Han forsøgte første gang for ti år siden, da det blev sendt på DR, men efter den indledende casting-runde, turde han ikke stille op foran dommerne til den endelige audition og blev i stedet væk.

»Jeg var slet ikke klar til det. Jeg er en meget følsom fyr - især når det drejer sig om musik - og så kan jeg godt blive hylet ud af den engang imellem,« forklarer han.

Han bor til daglig i Herning og har det meste af livet både sunget og spillet på forskellige instrumenter.

Han har også tidligere spillet foran større forsamlinger, men 'X Factor' har altid været et stort mål, og derfor spillede nerverne et ekstra stort puds, da det endelig lykkedes ham at samle mod og stille sig op foran dommerne til årets audition i Aarhus.

»Det var en sejr at overvinde min frygt. Jeg havde især lidt angst for at stille mig op foran Blachman, så det var både en ære og angstprovokerende at få hans vurdering,« fortæller Thomas Jensen.

Thomas Jensen forklarer, at han altid har kæmpet med sceneskræk og igennem tiden har forsøgt at dulme det med meditation og yoga.

Da han i efteråret gik videre i 'X Factor', forsøgte han at tage det skridtet videre med hypnose.

»Det hjalp lidt. Det er jo svært, når man ikke har været ude og teste det fuldt ud, men jeg kunne mærke, at jeg dagen efter hypnosen fik lyst til at stille mig ned på gågaden i Herning med en guitar, og det er noget, jeg vil arbejde videre på,« fortæller han.

Thomas Jensen er uddannet blikkenslager.

Han har det sidste års tid arbejdet som SOSU-hjælper men når 'X Factor' engang er slut (Vi kan af gode grunde ikke afsløre, hvor langt han kommer, red.) er planen, at han vil tilbage og arbejde som blikkenslager igen.