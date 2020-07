Tina og Thomas fra DR-programmet 'Fede forhold' er efterhånden ved at have tilvænnet sig deres nye livsstilsprojekt.

I aftenens program ser vi parret høste frugterne af deres hårde arbejde, som kan ses både på vægten og ikke mindst i soveværelset.

Parret skal på vægten efter en måned i eksperimentet, og her er særligt Tina ved at svømme over af begejstring over parrets resultater.

Tina har nemlig tabt sig 5,6 kilo, og Thomas har tabt 9,6 kilo i den første måned af eksperimentet.

Tina og Thomas har været sammen i 16 år. Foto: DR PRESSE Vis mere Tina og Thomas har været sammen i 16 år. Foto: DR PRESSE

Hvis man spørger Thomas, som ved programmets første vejning næsten allerede var i mål med sit vægttab, så er hans eget resultat 'over forventning'.

»Det var et meget højt tal for mig. Jeg vidste godt, det var gået hurtigt, men ikke at det var gået så hurtigt,« siger Thomas til B.T.

Efter vejningen er han stadig fuldt indstillet på at blive i sporet og vise solidaritet med sin kone, Tina, ved at lade være med at snacke.

»Jeg var sikker på, vi nok skulle fortsætte det gode arbejde sammen, og det skræmte heller ikke Tina, at jeg næsten var i mål, og hun manglede en del endnu,« siger Thomas.

Men noget, som programmets parterapeut (Frej Prahl, red.) italesætter, at parret også skal finde ud af sammen, er de små stikpiller, som Tina giver Thomas omkring hans udseende.

I aftenens afsnit kommenterer hun blandt andet på hans utrænede mave og hans mange hår på ryggen, som de ender med at barbere af.

Hvis man spørger Thomas selv, er det dog ikke noget, som går ham specielt meget på.

»Jeg er en meget godmodig mand, så det går mig ikke på. Det har det aldrig gjort,« siger Thomas, inden han fortsætter:

Tina og Thomas ved parrets første vejning. Foto: DR PRESSE Vis mere Tina og Thomas ved parrets første vejning. Foto: DR PRESSE

»Jeg er god til at lade ting gå ind af det ene øre og ud ad det andet, hvis jeg ikke synes, det er relevant.«

Thomas fortæller videre, at han har en teori om, at de fleste af Tinas kommentarer i virkeligheden er en maskering af hendes egen usikkerhed og utilfredshed med sin egen krop.

»Jeg har haft den teori/fornemmelse længe. Jeg ser det ikke som en kritik af mig, men mere som en jeg-er-ikke-helt-klar-besked,« siger Thomas.

Efter familiens tur til Norge får parret dog sammen knækket koden til at finde hinanden fysisk igen.

En nærhed, som parret ikke har haft i længe, og som Thomas både havde 'savnet og glædet sig til'.

»Jeg havde håbet på det, men havde på ingen måde vidst, hvad jeg skulle regne med. Det er fedt, projektet også viser sig på den front,« siger han.

Selv om det for mange er vigtigt med intimitet i et parforhold, så har det ikke naget Thomas synderligt, at det har været fraværende i hans og Tinas ægteskab.

»Det er Tina, jeg vil være sammen med, og vi har nogle dejlige børn sammen. Så må man få pakken, som den nu engang er,« siger Thomas.

Han kan dog sagtens forstå, hvis der er mange, som ville have svært ved at være i et forhold, hvor intimiteten hører til sjældenhederne.

»Jeg kan forestille mig, mange vil føle det som et nederlag eller en afvisning, hvis noget, man godt kunne tænke sig, ikke sker,« siger han.

Thomas har i stedet fundet glæde ved, at parret har fyldt deres fælles tilværelse med andre ting – heriblandt deres børn, brætspil og andre aktiviteter.