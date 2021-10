»Hvis vi når langt i 'Vild med dans', så skal jeg nok sørge for, at Troels går på knæ.«

Det lover Thomas Evers Poulsen, efter at han og hans dansepartner, Mascha Vang, fredag valsede sig videre til næste uges udgave af TV 2-programmet.

Troels er Mascha Vangs kæreste, og når nu den 46-årige jagerpilot – til Mascha Vangs fortrydelse – endnu ikke har været på knæ, så må Thomas Evers Poulsen jo hjælpe til ved at gøre det nemt for ham.

Derfor lover han, at han vil lære Mascha Vang at danse brudevals, hvis seerne bliver ved med at stemme dem videre, som de gjorde fredag, efter parret havde været på gulvet i en engelsk vals.

Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen i en engelsk vals. Foto: Martin Sylvest Vis mere Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen i en engelsk vals. Foto: Martin Sylvest

»Engelsk vals er den langsomme, hvor den anden er væsentligt hurtigere, så vi er nødt til at gå endnu længere, før jeg kan sige, at nu er hun gifteklar,« griner Thomas Evers Poulsen.

Mascha Vang fandt i 2009 sammen med racerkøreren Nicolas Kiesa og blev tre år senere mor til Hollie Nolia. Men få måneder efter at datteren kom til verden, måtte parret gå fra hinanden.

Siden er det blevet til et par korte forhold med politikeren Rasmus Jarlov og komikeren Andreas Bo, inden Mascha Vang igen fandt den helt store kærlighed i jagerpiloten Troels Krohn Dehli. Ham gaflede hun i 2018, efter at en af hendes Instagram-følgere havde anbefalet hende at skrive til ham, fordi hun mente, de ville være et godt match.

Og det fik følgeren ret i.

Troels Kroh Dehli var på plads i 'Vild med dans'-studiet for at heppe på sin kæreste. Foto: Martin Sylvest Vis mere Troels Kroh Dehli var på plads i 'Vild med dans'-studiet for at heppe på sin kæreste. Foto: Martin Sylvest

Selvom Mascha Vang drømmer om at dele resten af livet med sin jagerpilot, så har han endnu ikke været på knæ. Heller ikke Nicolas Kiesa blev hun gift med. Derfor er brudevals endnu ukendt territorium for hende.

»Da Thomas sagde, vi skulle danse vals, tænkte jeg: 'Nåh er det så brudevalsen?' Der er åbenbart to slags valse. Det vidste jeg ikke. Fordi jeg vitterligt aldrig har danset noget før,« siger Mascha Vang.

Under fredagens 'Vild med dans' måtte sanger Freja Kirk og Claudia Rex forlade konkurrencen efter at have været omdans mod krimiforfatter Michael Katz Krefeld og Karina Frimodt.

Efter seks programmer har Mascha Vang og Thomas Evers Poulsen fortsat ikke været i omdans.