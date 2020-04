Det var en tilfreds Thomas Castberg, der i tirsdagens afsnit af 'Med kniven for struben' forlod Caféen i Aalborg, mens han lovede, at han nok skulle kigge forbi, hvis han på et tidspunkt kom nordpå igen.

Tv-kokken kan dog godt spare sig besøget. I hvert fald hvis han gerne vil se, hvordan det går med deltagerne Mattias og Benedikte. For mens Caféen stadig ligger, hvor den plejer, er parret rykket ud.

»Det har været en blød overgang, men 1. marts skiftede vi dankortterminalerne, og andre har nu officielt overtaget,« fortæller Mattias til B.T..

Den 29-årige mand understreger, at det hele tiden var planen, at parret ikke skulle forpagte Caféen for evigt.

Jeg vil æde mange kameler for at igen at opleve den følelse, det gav at være sammen med gæsterne på caféen. Også selvom det er hårdt og udfordrende - og noget, man kan slå sig på Mattias om fremtiden

Da han og hustruen Benedikte i 2016 startede stedet, lød aftalen med udlejerne, at de skulle køre Caféen til og med 2020. Når de så allerede nu er ude af køkkenet, handler det om, at alting gik op i en højere enhed, da nogle andre bød sig til.

»Set i forhold til corona-krisen var det perfekt timing fra vores side. Vi er kommet godt derfra, har gode oplevelser med os, og vi har ikke slået os på det,« fortæller Mattias.

Han understreger, at det gik fremragende for stedet efter tv-kokkens besøg i foråret sidste år, og at parret kom fra stedet uden gæld.

»Men det er heller ikke noget, vi er blevet millionærer af,« griner han.

Med sit farvel til Caféen har Mattias nu afsluttet kapitlet om udleve en drøm, han har haft, siden han var teenager.

»Jeg havde jo drømt om at åbne en restauration, siden jeg som 13-årig stod og vaskede tallerkener på Humlum Kro i Vestjylland,« griner han.

Da var da også ham, der var primus motor, da muligheden for at åbne et sted faldt ned i skødet på ham i 2016.

Dengang havde han ikke forudset, at han en dag skulle deltage i 'Med kniven for struben' og lytte til hårde ord fra Thomas Castberg, der både kritiserede stedet forretningsmodel og mad.

Thomas Castberg gik særligt hårdt til Mattias under sit besøg på Caféen i Aalborg. Foto: Nent Group

»Da vi startede havde vi jo et blankt stykke papir, hvor vi selv kunne sætte stregerne. Drømmen var ikke at lave halv-præfabrikeret mad, men det var bare ikke dér, vi havde fokus. Fokus var på nærvær.«

»Man kan have god mad og halvdårlig service, men så vil jeg hellere levere fantastisk service og mad til caféstandarder.«

Det startede da heller ikke skidt for Mattias og Benedikte, der i følge førstnævnte havde en god forretning i både 2016 og 2017. I 2018 blev de dog overmodige med økonomien, hvilket resulterede i et underskud og en ansøgning om at deltage i 'Med kniven for struben'.

Selvom parret kun nåede at arbejde ud fra Thomas Castbergs koncept i et lille års tid, har hans hjælp ikke været forgæves. Mattias fortæller, at han vil tage tv-kokkens råd med sig videre.

»Han fik jo åbnet mine øjne for, hvordan man prioriterer familie og andre ting i livet - at arbejde ikke er alt. Og så lærte han mig jo på ganske kort tid - to timer i køkkenet - at lave mad,« griner han.

Mens Benedikte nu bruger tiden på at færdiggøre sin bachelor i sociologi, er Mattias per 1. april startet hos Nordlys, hvor han sælger el. Lige nu er parrets planer for fremtiden at skabe en familie og få sig et hus, men Mattias vil ikke afvise, at de på et tidspunkt kaster sig ud i endnu et café-eventyr.

»Jeg tror, om 30-40 år, når børnene er flyttet hjemmefra, gad jeg nok godt have lille café igen. Måske i Sydspanien,« ler han og tilføjer:

»Nu kender jeg bagsiden af medaljen, men synes stadig, det er dét værd. Jeg vil æde mange kameler for at igen at opleve den følelse, det gav at være sammen med gæsterne på caféen. Også selvom det er hårdt og udfordrende - og noget, man kan slå sig på.«