Thomas Blachman synes at have fået en helt ny catchphrase.

Det stod klar, da TV 2 onsdag inviterede til pressemøde på den kommende sæson af 'X Factor'.

Her valgte B.T. – efter en indledende snak om talentshowet – at spørge til den familieforøgelse, som hans kæreste, Julia Werup, annoncerede på Instagram i april med termin om tre uger.

»Det har jeg ikke hørt noget om. Så det er mærkeligt. Men det er godt. Jeg elsker børn,« siger han med et skævt smil.

Så det kan du ikke bekræfte?

»Jo, men det ved man jo. Det er også lige meget. Det er bare privatlivet. Og det karakteriseres ved, at det er privat.«

Hvordan han vil balancere det tidskrævende job som 'X Factor'-dommer og -mentor med jobbet som småbørnsfar gider han heller ikke at tale om.

»Jeg synes, jeg har haft små børn altid, så det passer så godt,« siger han.

Thomas Blachman er dommer i 'X Factor' for 15. gang. Foto: Martin Sylvest Vis mere Thomas Blachman er dommer i 'X Factor' for 15. gang. Foto: Martin Sylvest

Sammen med Julia Werup har han i forvejen sønnen Zac fra 2019. Herudover har den 59-årige 'X Factor'-dommer to børn sammen med ekskonen Viola Heyn-Johnsen.

B.T. får ikke mere ud af den normalt så hurtigsnakkende Thomas Blachman. Så vi takker for hans tid og går videre til næste dommer.

Imens kan man flere gange høre et: 'Det hører ind under privatlivets fred,' flyve gennem rummet, hver gang en ny journalist fra et nyt medie sætter sig i stolen over for ham.

Taler han stadig med tidligere dommer Martin Jensen?

»Det hører ind under privatlivets fred.«

Kender han sin nye dommerkollega Simon Kvamm i forvejen?

»Privatlivets fred.«

Den nye dommertrio består af Simon Kvamm, Thomas Blachman og Kwamie Liv, mens Sofie Linde endnu engang er vært. Foto: Martin Sylvest Vis mere Den nye dommertrio består af Simon Kvamm, Thomas Blachman og Kwamie Liv, mens Sofie Linde endnu engang er vært. Foto: Martin Sylvest

Måske havde Thomas Blachman og Simon Kvamm stået ude bagved og talt lidt om den hungrende tabloidpresse, inden de onsdag blev præsenteret for selvsamme.

I hvert fald var det netop journalisterne, som Simon Kvamm nævnte, da B.T. spurgte ham, hvad han er mest nervøs for ved sit nye job.

»Hele det her maskineri synes jeg altid er både sjovt og hyggeligt, som nu,« siger han til pressemødet.

»Men også super stressende. Så det er jeg spændt på.«

Det er dog ikke fordi, Simon Kvamm er ny på tv. Allerede i 2004 fik han sit store gennembrud i det satiriske DR-program i 'Drengene fra Angora', og sidste år spillede han hovedrollen i sin egen komedieserie 'Guru'.

Men han har altid spillet en rolle. Indtil han i september deltog i TV 2-programmet 'Toppen af poppen', hvor han – som sig selv – fortolkede sange af blandt andre Hjalmer og tidligere Gulddreng Malte Ebert.

»Jeg smider paraderne mere og mere. Der er ingen tvivl om, at oplevelsen med 'Toppen af Poppen' er medvirkende til, at jeg siger ja til det her. Jeg har altid holdt et skjold op for at holde tingene lidt på afstand. Men i takt med at jeg bliver ældre, får jeg måske mere trang til at vise, hvem jeg er.«

'X Factor' har premiere på TV 2 til januar næste år.