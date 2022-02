Fyn er fin, men H.C. Andersens fødeø er i dyb, dyb 'X Factor'-krise, og i år står det virkelig slemt til.

Siden DR lancerede det populære talentshow i 2008, har der endnu ikke været en eneste fynsk vinder.

Mens Jylland og Sjælland kan prale med henholdsvis otte og seks 'X Factor'-vindere, har ingen fynboer endnu formået at synge sig til tops, og i år er der ikke engang nogen fynske deltagere blandt de sidste ni liveshow-deltagere.

Da B.T. fremlægger den fynske 'X Factor-krise for årets 'X Factor'-dommere, er de i første omgang overraskede over, at det forholder sig sådan.

»Heidi havde været en værdig vinder, men det er jo også tilbage i tidernes morgen,« lyder det fra Thomas Blachman med henvisning til sangerinden Heidi Herløw fra Odense, der i den første sæson af 'X Factor' fik en tredjeplads.

»Jeg tror, ungdommen evakuerer. Fyn og Odense, de har jo skønne lejligheder med højt til loftet for ingen penge, og selvfølgelig er det også et godt sted at studere, men af en eller anden mærkelig grund suger København ungdommen til sig. Så det er måske en del af forklaringen,« lyder det videre fra Thomas Blachman, der tilføjer:

»Men det kommer lidt bag på mig alligevel.«

Thomas Blachman afviser, at 'X Factor-dommerne bevidst frasorterer fynboerne, når der skal vælges liveshow-deltagere.

Dommerne Martin Jensen, Kvamie Liv og Thomas Blachman. Foto: Martin Sylvest Vis mere Dommerne Martin Jensen, Kvamie Liv og Thomas Blachman. Foto: Martin Sylvest

»Nej, det kan jeg ikke se nogen fordele i, at man skulle gøre.«

Martin Jensen griner først over de manglende fynske 'X Factor'-vindere og konstaterer, at danskerne åbenbart ikke må kunne lide folk fra Fyn.

»Jeg har ikke engang selv en fynbo med i år Jeg har en færing, en jyde og en lollænder ... Det er sjovt. De må have meldt sig til 'Danmark har talent' eller noget andet.«

Kwamie Liv, der er ny i 'X Factor'-dommerpanelet, siger, at hun ved, at der findes dygtige sangere på Fyn, så hun tænker, det må være et spørgsmål om tid, før de får en vinder.

Thomas Blachman og Heidi Svelmøe Herløw i den første sæson af 'X Factor' tilbage i 2008. Foto: Kristian Brasen Vis mere Thomas Blachman og Heidi Svelmøe Herløw i den første sæson af 'X Factor' tilbage i 2008. Foto: Kristian Brasen

Selvom hun heller ikke har valgt nogen fynske deltagere, holder hun ligesom sine kollegaer fast i, at alle er velkomne, så er man fra Fyn skal man bare melde sig til næste år, lyder opfordringen.

Og Fyn står trods alt ikke alene.

Hverken Sønderjylland, Bornholm eller Lolland-Falster har nogen 'X Factor'-vindere på cv'et, men i år har sidstnævnte en chance.

Martin Jensen har nemlig taget den 21-årige Mille Bergholtz fra Nykøbing Falster med til årets liveshow, så måske Falster får en vinder i år?

Mille er Falsters 'X Factor'-håb. Her står hun med et kort over tidligere vinderes geografiske ophav. Vis mere Mille er Falsters 'X Factor'-håb. Her står hun med et kort over tidligere vinderes geografiske ophav.

»Jeg føler ikke noget pres over det, men det ville da være fedt, hvis vi kunne få Falster på pointtavlen,« lyder det fra Mille Berholtz, der før første liveshow er en af bookmakernes favoritter til at tage sejren.

Ud over førnævnte Heidi Herløw fra Odenses tredjeplads i 2008 er Fyns seneste bud på en vinder Emil Wismann fra Nyborg, der i 2020 ligeledes fik en tredjeplads.

I den kuriøse ende har Fyn dog i særligt et tilfælde formået at vende et 'X Factor'-nederlag til en sejr i form af fynske Andreas Odbjerg, der i 2009 stillede op i 'X Factor' og blev sorteret fra før de endelige liveshow, men i dag hitter stort med numre som 'Stor mand' og 'I morgen er der også en dag'.