Thomas Blachmans unge deltager Clara Nedergaard blev fredag sendt ud af 'X factor'.

Simon Kvamm tog beslutningen, og den har den garvede dommer ikke meget til overs for.

»Det Simon Kvamm gjorde var så meget på kanten, at man tænker: 'Okay makker, det, synes du selv, var helt i orden?«

Det siger Thomas Blachmann til B.T. umiddelbart efter liveshowet er endt.

I farezonen var Clara Nedergaard oppe mod Nambahlou, der efterhånden er garvet i disciplinen 'safe me song'. Det var nemlig tredje gang, hun skulle synge sådan én.

»Nambahlou har leveret langt bedre i omsangen, så det er bare en rød løber ud at lave sin egen ting. Og så har hun været der tre gange. Og Clara er der for første gang. Det er simpelthen for vanvittigt,« siger Thomas Blachmann.

Men hvis man sidder derhjemme og konspirerer i, om Simon Kvamm mon tænker taktisk, når han sender bookmakernes favorit ud ugen inden semifinalen, kan man ifølge Thomas Blachmann godt tro om igen.

»Det er en del af den håndværksmæssige utydelighed, at man kommer derud, hvor folk spørger sig selv: 'Er det taktisk?'«

Dog er alt stadigt fredeligt mellem de to mandlige dommere efter Simon Kvamms beslutning, fortæller han.

»Gode venner kan også påpege håndværksmæssige fej,« siger Thomas Blachmann.