Intet 'X Factor' uden Thomas Blachman, og selvfølgelig er han med i den kommende sæson. Her forklarer han, hvad han synes om sin nye meddommer.

Hvorfor har du sagt ja til at være med i den kommende sæson?

»I bund og grund handler det om at opretholde kvaliteten af et program, som ikke må forandre sig for meget. Det har været en god platform for mig til at udtale mig, og det passer perfekt i mit liv, som det ser ud. Så jeg er meget taknemmelig og glad for det og ser ingen grund til at stoppe et godt stykke arbejde.«

Der var ingen tvivl?

Thomas Blachman. Foto: Liselotte Sabroe

»Nej, men det er klart, når man er færdig med en sæson, er man nødt til at finde ud af, hvordan ens liv ellers udvikler sig. Jeg kan huske, at da jeg startede, havde jeg et lille barn, og det har jeg stadigvæk (Blachman blev sidste år far for tredje gang, red.), så på den måde hænger det godt sammen. Når man får børn, skal man også være der for dem. På den måde er det perfekt.«

Hvad synes du om din nye meddommer, DJ Martin Jensen?

»Jeg er helt oppe at køre over ham. Jeg synes, han er vidunderlig og naturlig og kunne lide ham prompte.«

Vidste du, hvem han var?

Næste sæsons dommertrio: DJ Martin Jensen, Oh Land og Thomas Blachman, Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg kendte en lille smule til ham. Men jeg er glad for at møde ham. Vi havde en form for audition, hvor han skulle sidde og tale og tage stilling til nogle ligegyldig sange, og det gjorde han rigtig godt. Jeg synes, der er en super god dynamik. Det er dejligt med så ung en mand (Martin Jensen er 28 år, red.), der kan det, han kan. Jeg tror, det kan udarte sig rigtig godt – også i liveshows med en anden slags musik. Jeg har bare åbne ører, og jeg vil gerne lære nogle af de ting, han også kan.«

Hvordan har du det med, at Ankerstjerne valgte at sige stop?

»Det er fint. Han gør sin ting. Det var godt, han var med. Jeg synes, han var god til det, han gjorde.«

Går du efter at vinde for fjerde sæson i træk?

»Jeg tænker ikke over at vinde. Det har jeg aldrig gjort. Jeg er glad, hvis seerne kan høre, hvad der godt og dårligt.«