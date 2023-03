Lyt til artiklen

Simon Kvamms unge deltager theodor har lige fået en tredjeplads i 'X Factor'.

Og den er han glad for – ligesom han er med sin nyfundne fritid.

»Jeg tror bare, jeg vil fortsætte med at lave en masse musik med mine venner og hygge mig med det,« siger 17-årige Theodor Vestergaard efter finalen.

'X Factor' er ikke nødvendigvis kendt for, at deltagerne får stormende karrierer bagefter. Hvad er din plan?

»Det var heller ikke, fordi jeg meldte mig til for at blive det næste store. Så det siger mig ikke rigtigt noget,« lyder det fra den unge deltager.

For theodor har ikke tænkt sig at jagte musikkens vej.

»Måske. Jeg tænker slet ikke så langt overhovedet. Lige nu arbejder jeg bare i Brugsen,« siger theodor og griner.

Så nu skal han i første omgang holde fri.

theodor i 'X Factor'-finalen. Foto: Anthon Unger Vis mere theodor i 'X Factor'-finalen. Foto: Anthon Unger

Dog har han muligvis en sidebeskæftigelse som clairvoyant på bedding.

»Jeg fik faktisk et lille synsk moment efter generalprøven, hvor jeg sad og spiste vingummier, så fik jeg et klarsyn om, at ROSÈL vandt. Måske er det nogle evner, jeg skal undersøge lidt mere,« joker han.

Simon Kvamms gruppe ROSÈL vandt som bekendt 'X Factor' 2023.

Thomas Blachmans gruppe Sigalaz fik en andenplads, mens theodor fik en tredjeplads.