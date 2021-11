En fan af Dwayne 'The Rock' Johnson fik sig en tidlig julegave i år.

For den 49-årige skuespiller afholdte en hemmelig konkurrence for fans, der havde været med til en eksklusiv biografvisning på den nye film 'Red Notice'. Her var den heldige vinder Oscar Rodriguez.

»Jeg samlede så meget information, jeg kunne om dem, der havde været med. I sidste ende var det Oscars historie, der rørte mig mest,« fortæller 'The Rock'.

Grunden til, at vinderen blev Oscar Rodriguez, var, at han blandt andet passer sin 75 år gamle mor, er personlig træner og er frivillig i et center for kvinder, der er blevet udsat for vold.

Vis dette opslag på Instagram

'The Rock' havde egentlig tænkt sig at give en Porsche Taycan, som han selv kører rundt i i filmen. Det kunne ikke lade sig gøre. Derfor endte han med sin egen specialdesignede pickuptruck.

Og Oscar Rodriguez' reaktion er heller ikke til at tage fejl, da han åbner brevet fra 'The Rock', hvor der står, at bilen nu er hans.

»Hvad fanden sker der? Jeg er målløs og så glad for at møde dig,« siger Oscar Rodriguez til 'The Rock', inden han løber ind i armene på 'The Rock'.

»Din historie rørte mig virkelig. Du er altid positiv, motiverende og inspirerende,« sagde 'The Rock' til Oscar Rodriguez.

'Red Notice' havde premiere på Netflix den 5. november og kan derfor streames nu.